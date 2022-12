'Ngân hàng trung ương Argentina đùa giỡn với kế hoạch in tiền Messi'

TPO - Ngân hàng trung ương Argentina vừa xác nhận với tờ Chequeado rằng họ không hề có kế hoạch in hình Lionel Messi lên tờ 1.000 peso vốn là mệnh giá cao nhất tại đất nước.

Đây là một thông tin bất ngờ bởi ngày 19/12 vừa qua, ngay sau trận chung kết kịch tính với ĐT Pháp, tờ Diario Financiero đăng tải rằng trong cuộc họp khẩn, Ngân hàng trung ương Argentina đã bàn tới phương án in tiền Messi phiên bản giới hạn để tri ân ngôi sao 35 tuổi.

Thực ra thì trong quá khứ, Argentina cũng đã hơn một lần in những loại tiền đặc biệt ở những sự kiện đặc biệt, trong đó có chức vô địch World Cup 1978. Do vậy, việc in tiền Messi cũng không có gì bất ngờ.

Thông tin vừa qua đã làm người dân Argentina rất háo hức. Nhưng Fernando Alonso, quản lý cấp cao về truyền thông và quan hệ cộng đồng của Ngân hàng trung ương Argentina, lại vừa phủ nhận: "Không có sự thật nào trong điều này. Chủ đề ấy không có trong chương trình làm việc của chúng tôi".

Tuy nhiên, theo chuyên trang tài chính Bloomberg, thực ra Ngân hàng Trung ương Argentina có ý tưởng này và đã mang ra bàn luận, nhưng “các thành viên không bàn luận một cách nghiêm túc”.

Bloomberg khẳng định thêm: "Những giám đốc nhiệt tình nhất là Lisandro Cleri và Eduardo Hecker. Họ đồng ý rằng một tờ tiền với thiết kế này sẽ đánh thức tinh thần sưu tập của người dân Argentina. Trong số các đề xuất, họ nhấn mạnh nên in hình Lionel Messi trên tờ 1.000 peso vì nó có gắn với số 10, số áo của siêu sao 35 tuổi”.

Dù sao thì phương án in tiền Messi đã bị loại bỏ. Có lẽ đây là thông tin rất đáng tiếc với những người đang nung nấu ý định sưu tập "tiền Messi" để lưu giữ những kỷ niệm về chức vô địch trong lần dự World Cup cuối cùng của siêu sao này.