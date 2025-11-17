Ngân hàng Shinhan hợp tác với Visa triển khai nền tảng thanh toán giao dịch toàn cầu GTPP

Ngày 17/11/2025, tại TPHCM, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) hợp tác cùng Visa triển khai Global Trade Payment Platform (GTPP) – nền tảng thanh toán giao dịch toàn cầu, giúp doanh nghiệp thanh toán xuyên biên giới bằng thẻ Shinhan một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Đây là lần đầu tiên nền tảng GTPP được Visa ra mắt tại thị trường Việt Nam và Ngân hàng Shinhan cũng là ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ nền tảng GTPP.

Nền tảng Thanh toán Giao dịch Toàn cầu GTPP giúp các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nhóm ngành nhập khẩu vừa và nhỏ, tối ưu vốn lưu động, tăng tính bảo mật và mở rộng cơ hội thương mại quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc, GTPP được xem như bước tiến quan trọng để chuyển đổi từ giao dịch truyền thống sang thanh toán thẻ.

Theo đó, doanh nghiệp có thể thực hiện thanh toán trực tiếp cho đối tác Hàn Quốc bằng thẻ doanh nghiệp Visa Shinhan thông qua nền tảng GTPP, giúp các giao dịch quốc tế trở nên thuận tiện, nhanh chóng và an toàn hơn.

Ngoài ra, chủ thẻ còn được hưởng nhiều ưu đãi vượt trội, bao gồm hạn mức tín dụng linh hoạt, thời gian miễn lãi lên đến 45 ngày, chương trình tích điểm thưởng 0,1% không giới hạn trên mọi giao dịch cùng đặc quyền nhận 1 lượt Fast Track & 1 lượt ra sân Gôn khi đạt đủ chi tiêu thẻ. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa chi phí tài chính, đồng thời gia tăng giá trị và hiệu quả sử dụng thẻ trong hoạt động kinh doanh.

Khi chứng từ và hóa đơn đều được cung cấp trực tiếp trên nền tảng GTPP, toàn bộ quy trình giao dịch trở nên minh bạch, giảm thiểu rủi ro sai sót hoặc gian lận trong khâu xử lý chứng từ. Đồng thời, việc tự động hóa các bước xác nhận và thanh toán giúp rút ngắn thời gian giao dịch và tối ưu dòng tiền.

Với khả năng kết nối đa dạng các ngân hàng và đối tác toàn cầu, GTPP còn hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới thanh toán quốc tế và quản lý tập trung các giao dịch xuyên biên giới.

Ông Kang GewWon – Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan Việt Nam, chia sẻ: “Việc triển khai nền tảng Thanh toán Giao dịch Toàn cầu GTPP không chỉ là bước tiến trong chiến lược phát triển dịch vụ số của Ngân hàng Shinhan, mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò tiên phong của chúng tôi trong việc thúc đẩy giao dịch thanh toán quốc tế của Việt Nam.

Thông qua nền tảng GTPP, Ngân hàng Shinhan mong muốn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam, giúp họ tiếp cận hệ sinh thái thanh toán toàn cầu hiện đại, minh bạch và an toàn hơn. Chúng tôi tin rằng việc ứng dụng các giải pháp tài chính số như GTPP sẽ là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của Ngân hàng Shinhan trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt”.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào cho biết: "Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng đa dạng, tăng cường kết nối Việt Nam với chuỗi cung ứng và mạng lưới nhà cung cấp quốc tế là bước đi chiến lược của Visa cùng các ngân hàng đối tác. Việc giới thiệu nền tảng Global Trade Payment Platform đánh dấu tầm nhìn dài hạn của Visa trong hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chuẩn mực thanh toán quốc tế một cách liền mạch và đồng bộ. GTPP không chỉ là công cụ thanh toán, mà còn đóng vai trò như nền tảng giúp doanh nghiệp hợp tác an toàn với đối tác toàn cầu, đồng thời tiếp cận vốn tức thì, nâng cao tính chủ động và sự tin cậy trong từng giao dịch”.

Trước đó, tại Hội nghị Khách hàng trong khuôn khổ Chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm Visa tại Việt Nam, Ngân hàng Shinhan vinh dự đón nhận giải thưởng hạng mục “Doanh nghiệp tiên phong trong thương mại B2B dành cho khối SME năm 2025”.