Ngân hàng Nhà nước: VND là một trong những đồng tiền mất giá ít nhất thế giới

Sáng nay (23/9), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý 3/2022.

Ông Phạm Chí Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - cho biết, với dự báo năm 2022 GDP tăng 6,7-8,5%; lạm phát dưới 4%. NHNN đã điều hành thận trọng, linh hoạt chính sách tiền tệ; mặt bằng lãi suất và tăng trưởng tín dụng hợp lý để hỗ trợ phục hồi kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát. Vốn tín dụng hướng vào sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, điều hành tỷ giá linh hoạt.

Trước những tác động của tình hình thế giới và các chính sách tài chính tiền tệ của các nước đến nền kinh tế nước ta và tình hình nội tại của nền kinh tế trong nước, để thực hiện các mục tiêu đặt ra của chính sách tiền tệ, NHNN quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ hôm nay (23/9).

Đến nay, đồng tiền Việt Nam là một trong những đồng tiền mất giá ít nhất so với các nước trong khu vực và trên thế giới ( khoảng gần 4%). Cập nhật sau đêm 21/9 Fed tăng 0,75% lãi suất, đồng tiền của nhiều quốc giá mất rất lớn. So với cuối năm 2021, các đồng tiền mất giá mạnh so với USD: TWD (-13,5 %); THB (-11,95%); JPY (-25,18%); KRW (-17,57%); PHP (-13,65%); MYR (-9,67%); INR (-7,44%); CNY (-10,9%); EUR (-13,49%); GBP (-20,02%).