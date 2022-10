Ngân hàng mô Vinmec nhận chứng nhận AABB hàng đầu thế giới

Ngân hàng Mô Vinmec vừa chính thức nhận chứng nhận quốc tế danh giá AABB cho 2 hoạt động về máu cuống rốn và mô dây rốn. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam có ngân hàng mô đạt chứng nhận AABB đồng thời ở 2 lĩnh vực và trở thành một trong 24 ngân hàng mô trên phạm vi toàn cầu đạt tiêu chuẩn ở cả 2 mảng hoạt động.

Chứng nhận AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies - Hiệp hội về y học truyền máu và liệu pháp sinh học tiên tiến) là chứng nhận uy tín toàn cầu hướng đến việc hoàn thiện chất lượng và sự an toàn của việc thu thập, xử lý, lưu trữ và cung ứng các sản phẩm trị liệu tế bào. Chứng nhận AABB là bảo chứng cho lựa chọn của các bác sĩ y khoa và sản khoa khi tìm kiếm các ngân hàng tế bào gốc máu cuống rốn chất lượng cho bệnh nhân.

Các ngân hàng mô muốn đạt AABB sẽ phải vượt qua quá trình kiểm định khắt khe của cả hội đồng bao gồm các chuyên gia về máu dây rốn, chuyên gia về đạo đức y học, các chuyên gia cấy ghép tế bào gốc hàng đầu thế giới. Thời gian thẩm định thường kéo dài từ 1 - 2 năm.

Nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của AABB, trong nhiều năm liền, Ngân hàng Mô Vinmec đã tập trung đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình công nghệ theo chuẩn FDA (Cơ quan Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). Các mẫu máu cuống rốn tại Vinmec lưu trữ bằng hệ thống tự động BioArchive được sử dụng tại các quốc gia với nền y học tiên tiến hàng đầu thế giới. Toàn bộ quy trình xử lý và lưu trữ tế bào gốc thực hiện trong hệ thống phòng thí nghiệm vô khuẩn hoạt động theo tiêu chuẩn GMP (Tổ chức Y tế thế giới) giúp giảm rủi ro về nhiễm khuẩn, đảm bảo an toàn và duy trì khả năng sống cao nhất của tế bào.

Lợi thế của Ngân hàng Mô Vinmec là được đặt tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City, nơi có 3 chứng chỉ quan trọng: JCI – chứng chỉ khắt khe nhất thế giới về chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh, CAP và ISO 15189 – 2 bộ tiêu chuẩn “vàng” cho hoạt động xét nghiệm sàng lọc bệnh tật và xét nghiệm chất lượng các mẫu máu & mô trước khi lưu trữ. Vinmec cũng là ngân hàng mô tư nhân duy nhất tại Việt Nam được Bộ Y tế cho phép triển khai đào tạo cấp chứng nhận CME cho các hoạt động thu thập, xử lý và lưu trữ máu cuống rốn.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ trong vòng 11 tháng, Ngân hàng Mô Vinmec đã hoàn tất quá trình thẩm định, thành công chinh phục chứng nhận AABB cho cả 2 lĩnh vực: các hoạt động về máu cuống rốn (cord blood activities) và các hoạt động về mô dây rốn (somatic cell/cord tissue). Việc đạt được AABB đã nâng Vinmec lên vị trí dẫn đầu trong nhóm các ngân hàng mô trong khu vực khi là 1 trong 2 ngân hàng duy nhất tại Đông Nam Á và là 1 trong 24 ngân hàng mô trên toàn cầu đạt chứng nhận đồng thời ở cả hai mảng hoạt động.

Bà Lê Thuý Anh - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec cho biết: “Việc có được chứng nhận AABB giúp chất lượng tế bào gốc của Ngân hàng Mô Vinmec được công nhận rộng rãi. Trên cơ sở đó, các bác sĩ hoàn toàn yên tâm chỉ định hoặc sử dụng sản phẩm trị liệu tế bào từ ngân hàng. Đây cũng là tiền đề để Vinmec hợp tác với các bệnh viện hàng đầu trong và ngoài nước trong việc trao đổi mô và tế bào; nhằm mục đích khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, và nghiên cứu”.

Từ khi thành lập đến nay, Ngân hàng mô Vinmec đã cung ứng sản phẩm cho hàng ngàn ca bệnh sử dụng liệu pháp tế bào gốc mỗi năm, hỗ trợ đắc lực cho công tác nghiên cứu và phát triển phương pháp điều trị các bệnh nan y như: bại não, tự kỷ, chấn thương tủy sống, xơ gan, phổi tắc nghẽn mãn tính, đồng thời góp phần cứu chữa, nâng cao chất lượng sống của những bệnh nhân ung thư, thoái hóa khớp và chấn thương tủy sống đã được cấp phép thực hiện thường quy tại Vinmec.

Đến thời điểm hiện tại 100% các ca bệnh nan y được điều trị bằng tế bào gốc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đều an toàn không biến chứng và đạt hiệu quả rất cao. Trong đó, 90% bệnh nhân tự kỷ có sự thay đổi tích cực, 70 - 80% bệnh nhân bại não sau ghép đã cải thiện về chức năng vận động, giảm đáng kể trương lực cơ, tăng cường sức mạnh cơ bắp, có sự phối hợp tốt hơn trong sinh hoạt, cải thiện kỹ năng tập trung, ghi nhớ tốt hơn.

Không chỉ thu thập, tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và cung ứng mô và tế bào gốc từ các nguồn mô (máu cuống rốn, mô dây rốn, mô mỡ, tủy xương, tủy răng...), Ngân hàng Mô Vinmec cũng thực hiện các hoạt động: tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và cung ứng các mô sinh sản (HTSS), các mô xương và gân đồng loại và tự thân phục vụ lâm sàng, các mẫu sinh học khác từ cơ thể người để phục vụ khám bệnh, chữa bệnh, nghiên cứu và đào tạo y học./.