Ngân hàng BNP Paribas SA kỳ vọng sự tăng trưởng vượt bậc

Ngân hàng quốc tế BNP Paribas (BNP), trụ sở chính tại Pháp, hiện có mặt tại 65 quốc gia với gần 190.000 nhân viên, trong đó có gần 145.000 nhân viên tại châu Âu. Tập đoàn hỗ trợ tất cả các khách hàng - cá nhân, hiệp hội, doanh nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức - trong sự thành công ở các dự án của họ thông qua các giải pháp tài chính, đầu tư, tiết kiệm và bảo vệ.

Ngày 22/5/2023, ngân hàng BNP Paribas sẽ tiến hành chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông với mức hưởng 3,90 euro cho mỗi cổ phiếu. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 24/5/2023, thể hiện lợi suất 6,70%, dựa trên giá cổ phiếu vào ngày 15/5/2023. Mức cổ tức này nằm trong top 25% các công ty chi trả cổ tức cao nhất tại thị trường Pháp.

BNP Paribas có giá trị vốn hóa thị trường 70,938 tỷ euro. Trong 12 tháng qua, cổ phiếu ngân hàng đã tăng 11,43% giữa bối cảnh khi nhiều công ty cùng ngành có dấu hiệu đi xuống, hiện giao dịch ở mức 58,29 euro và tỷ số P/E là 5,84. Cổ phiếu BNP có mức thấp nhất là 40,67 euro và mức cao nhất là 67,02 euro trong phạm vi 12 tháng.

Tập đoàn tài chính Jefferies đặt mục tiêu giá 77,00 euro cho cổ phiếu của BNP Paribas trong một báo cáo nghiên cứu vào ngày 7/2. Tập đoàn Credit Suisse đặt mục tiêu giá 78,00 euro đối với mã BNP trong một báo cáo vào ngày 8/2. Cuối cùng, Ngân hàng Hoàng gia Canada đã đặt mục tiêu giá 77,00 euro đối với cổ phiếu của BNP Paribas trong một báo cáo vào ngày 10/3. Theo marketbeat.com, dự đoán giá trung bình trong 12 tháng cho cổ phiếu BNP Paribas là 71,75 euro (dựa trên mục tiêu giá 12 tháng).

Lợi nhuận hàng quý của BNP năm 2023 đã tăng hơn gấp đôi trong quý đầu tiên so với một năm trước đó. Doanh thu quý I của BNP đạt 12,03 tỷ euro, vượt quá mức đồng thuận tổng hợp của công ty là 11,7 tỷ. Lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp và tổ chức tăng trưởng mạnh mẽ 4%. Lĩnh vực ngân hàng thương mại, cá nhân và dịch vụ chứng kiến mức tăng 5,9%. Doanh thu được điều chỉnh theo thu nhập ròng có thể phân phối tăng 5,3% và đạt 12,49 tỷ euro, do điều chỉnh tác động tiêu cực đặc biệt trị giá 403 triệu euro và khoản điều chỉnh bổ sung là 57 triệu euro. Thương vụ bán Bank of the West, kết thúc vào tháng 2/2023, mang lại khoảng 2,95 tỷ euro tiền lãi vốn, giúp BNP Paribas tăng tỷ lệ CET 1 - thước đo chính về sức mạnh tài chính - lên 13,6 %, tăng từ 12,3% trong quý trước. Tỷ lệ thanh khoản của BNP tăng 10 điểm phần trăm so với cùng kỳ, lên 139%, trong khi chi phí rủi ro - tiền dành dụm cho các khoản vay không trả được - thấp hơn dự kiến ở mức 642 triệu euro.

Các nhà đầu tư hoan nghênh việc nâng mục tiêu kinh doanh năm 2025 của BNP Paribas, với kế hoạch mua lại cổ phần trị giá 5 tỷ euro trong năm 2023, chủ yếu được tài trợ bởi việc bán các mảng kinh doanh bán lẻ trị giá 16,3 tỷ USD của BNP tại Mỹ.

BNP dự đoán đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ròng trung bình hàng năm là hơn 9% trong giai đoạn 2022 - 2025, tăng so với mức dự báo 7% trước đó, một phần nhờ vào hơn 2 tỷ euro doanh thu tăng thêm từ việc tăng lãi suất.

BNP Paribas đã cố gắng tăng trưởng EPS 7,5% mỗi năm trong 3 năm, cho thấy rằng EPS của ngân hàng lớn nhất Eurozone đang có xu hướng tăng. Trong khi đó, mức tăng 26% mỗi năm của giá cổ phiếu vượt xa mức tăng trưởng EPS.

Cùng với việc đo lường lợi nhuận của giá cổ phiếu, các nhà đầu tư cũng nên xem xét tổng lợi nhuận của cổ đông (TSR). TSR đưa ra một bức tranh toàn cảnh hơn về các cổ phiếu trả cổ tức. Đối với BNP Paribas, TSR trong 3 năm qua là 127%, tốt hơn so với tỷ suất sinh lợi của giá cổ phiếu. Do đó, cổ tức do công ty trả đã làm tăng tổng lợi nhuận của cổ đông.

Các cổ đông của BNP Paribas đã nhận được tổng lợi nhuận của cổ đông là 36% trong năm qua, không bao gồm cổ tức. Mức tăng đó tốt hơn so với TSR hàng năm trong 5 năm, là 5%.