Ngăn chặn biến tướng ở lễ hội tạt nước tại Long An

Ngày 11/2, UBND huyện Châu Thành, Long An cho biết Lễ hội Làm Chay năm nay được diễn ra trong các ngày 11-13/2 (14-16 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025) tại khu di tích Đình Tân Xuân (khu phố 1, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành). Lễ hội nhằm bảo tồn, phục dựng và phát triển các giá trị văn hóa, đồng thời tôn vinh công đức to lớn của các anh hùng trong sự nghiệp giữ nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

UBND huyện Châu Thành cũng cho biết năm nay BTC lễ hội cùng cơ quan chức năng ngăn chặn, không để tình trạng biến tướng trong hoạt động lễ hội như những năm trước, trong đó có việc tạt nước người đi đường và người tham gia lễ Chiêu U.

Tục lệ tạt nước trước đây chủ yếu được tạt nước vào xe đò nhưng nay nay đã biến tướng. Nhiều người dân chuẩn bị sẵn nước, bột mì, thậm chí cả chất bẩn... để tạt, ném vào người, phương tiện đi theo đoàn Chiêu U làm mất vệ sinh, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Những nạn nhân bị tạt nước có cả các cô gái, phụ nữ, trẻ em vô tình đi ngang qua lễ hội. Một số nam thanh thiếu niên hóa trang hình ảnh thành ma quỷ, mặc trang phục kỳ quái, hóa trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục, làm mất đi giá trị bản sắc dân tộc và ý nghĩa của ngày lễ hội Làm Chay.

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự và ý nghĩa truyền thống của Lễ hội Làm Chay năm 2025, UBND huyện yêu cầu thực hiện các phương án và kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự lễ hội Làm Chay năm Ất Tỵ 2025.