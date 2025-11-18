Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Ngăn bàn Project: Học sinh Thủ đô tổ chức giải chạy, gây sốt vì ý tưởng quá dễ thương

Phương Thảo
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Thông qua những hoạt động tương tác đầy thú vị, ý nghĩa trong giải chạy, sự kiện “Tốc-nado” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân cũng như các bạn học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngăn bàn là một dự án phi lợi nhuận về chủ đề sức khỏe tinh thần - thể thao được thành lập vào tháng 5/2020 bởi các bạn học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm hoạt động chính là: tổ chức giải chạy và kết hợp các gian hàng trò chơi trải nghiệm thường niên nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, gắn kết cộng đồng những người đam mê thể thao.

ban-to-chuc.jpg
Ban Tổ chức sự kiện Tốc-nado thuộc dự án Ngăn bàn mùa 5.

Trong mùa trước, dự án đã tổ chức sự kiện với sự góp mặt của gần 500 người, bao gồm 100 thành viên Ban tổ chức và gần 400 người tham gia. Năm nay, Ngăn bàn đã quay trở lại với mùa hoạt động thứ 5, tiếp tục mang theo sứ mệnh khuyến khích phát triển thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh, nuôi dưỡng tinh thần bền bỉ và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng cho tất cả người dân trên địa bàn Thành phố.

cac-ban-tre-huong-ung-giai-chay.jpg
cac-ban-tre-tham-gia.jpg
gia-dinh-tham-gia-su-kien.jpg
gian-hang-xau-vong-1.jpg
Hoạt động giải chạy được hưởng ứng tích cực.

Đến với mùa 5, lấy cái tên “Tốc-nado” làm chủ đề cho hoạt động đầu tiên, sự kiện mong muốn được khơi dậy tinh thần thể thao tới cộng đồng, đặc biệt là các bạn học sinh. Sự kiện “Tốc-nado” đã trở thành cơ hội cuối tuần cho người dân thành phố để họ được dành thời gian kết nối, tương tác với gia đình, người thân và bạn bè.

hoat-dong-the-chat-1.jpg
hoat-dong-the-chat.jpg
nguoi-tham-gia-1.jpg
nguoi-tham-gia-2.jpg
Người dân Thủ đô ở mọi lứa tuổi hào hứng tham gia giải chạy cùng người thân.

Trong bối cảnh giới trẻ đang ngày càng quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần, dự án đã tổ chức sự kiện giải chạy “Tốc-nado” với mong muốn lan tỏa thói quen vận động, khuyến khích cộng đồng vượt qua lối sống thụ động và tìm lại nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. Không chỉ đơn thuần là một đường chạy, sự kiện còn là nơi những trái tim trẻ kết nối, cổ vũ và truyền cảm hứng cho nhau.

trao-giai-nhat-dong-doi-3-1.jpg
trao-giai-nhat-dong-doi-4.jpg
trao-giai-nhat-dong-doi-41.jpg
trao-giai-thuong-1.jpg

Dọc đường chạy, người tham gia sẽ có cơ hội trải nghiệm những gian hàng trò chơi giải trí để tiếp thêm năng lượng và sự nhiệt huyết. Mỗi trạm như một điểm dừng chân giúp người tham gia được vận động trí óc qua những câu hỏi đố mẹo, thử thách của chương trình. Điểm nhấn đặc biệt chính là nội dung thi chạy đơn và đôi - nơi mỗi cá nhân có thể tự mình bứt phá hoặc chạy cùng một người đồng hành để tạo nên chiến thắng mang dấu ấn riêng.

gian-hang-xau-vong-1.jpg
gian-hang-xau-vong.jpg
gian-hang-xep-chu.jpg
trai-nghiem-gian-hang.jpg
Người dân trải nghiệm các gian hàng tương tác.

Vận động viên Đội tuyển Điền kinh Quốc gia Việt Nam Phùng Thị Huệ có những cảm nghĩ khi tham gia sự kiện: “‘Tốc-nado là sự kiện đã giúp bản thân mình có thêm cơ hội được sống với đam mê và đồng thời được trải nghiệm những hoạt động giải trí. Đây là cơ hội để gắn kết các mối quan hệ và lan tỏa giá trị ý nghĩa của thể thao tới người dân, đặc biệt là các em học sinh".

van-dong-vien-phung-thi-hue.jpg
Vận động viên điền kinh Phùng Thị Huệ tại sự kiện giải chạy “Tốc-nado”.

Đại diện Ban Tổ chức, bạn Nguyễn Thị Thuỳ Trang (lớp 12A9, THPT Kim Liên), Trưởng ban Tổ chức dự án Ngăn bàn mùa 5 chia sẻ: “Dự án Ngăn bàn mong muốn có thể tạo ra một không gian nơi mọi người có thể kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực thông qua những hoạt động cải thiện sức khỏe. Sự kiện lần này không chỉ đơn thuần là một giải chạy mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần thể thao tới cộng đồng, đặc biệt là ngay trong chính gia đình của mình".

Trong tương lai, dự án Ngăn bàn sẽ tiếp tục sứ mệnh lan tỏa và khơi dậy tinh thần rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua những sự kiện thể thao vào những mùa hoạt động sắp tới. Ban tổ chức cho biết thông tin về chương trình tiếp theo sẽ được lên kế hoạch và dự kiến tổ chức vào tháng 3/2026.

ok.jpg
Phương Thảo
Ảnh: BTC cung câp
#Tốc-nado #Ngăn bàn #Thể thao #Hà Nội #Chạy bộ #Cộng đồng #Sức khỏe

Cùng chuyên mục