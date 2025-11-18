Ngăn bàn Project: Học sinh Thủ đô tổ chức giải chạy, gây sốt vì ý tưởng quá dễ thương

HHTO - Thông qua những hoạt động tương tác đầy thú vị, ý nghĩa trong giải chạy, sự kiện “Tốc-nado” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân cũng như các bạn học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngăn bàn là một dự án phi lợi nhuận về chủ đề sức khỏe tinh thần - thể thao được thành lập vào tháng 5/2020 bởi các bạn học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm hoạt động chính là: tổ chức giải chạy và kết hợp các gian hàng trò chơi trải nghiệm thường niên nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, gắn kết cộng đồng những người đam mê thể thao.

Ban Tổ chức sự kiện Tốc-nado thuộc dự án Ngăn bàn mùa 5.

Trong mùa trước, dự án đã tổ chức sự kiện với sự góp mặt của gần 500 người, bao gồm 100 thành viên Ban tổ chức và gần 400 người tham gia. Năm nay, Ngăn bàn đã quay trở lại với mùa hoạt động thứ 5, tiếp tục mang theo sứ mệnh khuyến khích phát triển thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh, nuôi dưỡng tinh thần bền bỉ và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng cho tất cả người dân trên địa bàn Thành phố.

Hoạt động giải chạy được hưởng ứng tích cực.

Đến với mùa 5, lấy cái tên “Tốc-nado” làm chủ đề cho hoạt động đầu tiên, sự kiện mong muốn được khơi dậy tinh thần thể thao tới cộng đồng, đặc biệt là các bạn học sinh. Sự kiện “Tốc-nado” đã trở thành cơ hội cuối tuần cho người dân thành phố để họ được dành thời gian kết nối, tương tác với gia đình, người thân và bạn bè.

Người dân Thủ đô ở mọi lứa tuổi hào hứng tham gia giải chạy cùng người thân.

Trong bối cảnh giới trẻ đang ngày càng quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần, dự án đã tổ chức sự kiện giải chạy “Tốc-nado” với mong muốn lan tỏa thói quen vận động, khuyến khích cộng đồng vượt qua lối sống thụ động và tìm lại nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. Không chỉ đơn thuần là một đường chạy, sự kiện còn là nơi những trái tim trẻ kết nối, cổ vũ và truyền cảm hứng cho nhau.

Dọc đường chạy, người tham gia sẽ có cơ hội trải nghiệm những gian hàng trò chơi giải trí để tiếp thêm năng lượng và sự nhiệt huyết. Mỗi trạm như một điểm dừng chân giúp người tham gia được vận động trí óc qua những câu hỏi đố mẹo, thử thách của chương trình. Điểm nhấn đặc biệt chính là nội dung thi chạy đơn và đôi - nơi mỗi cá nhân có thể tự mình bứt phá hoặc chạy cùng một người đồng hành để tạo nên chiến thắng mang dấu ấn riêng.

Người dân trải nghiệm các gian hàng tương tác.

Vận động viên Đội tuyển Điền kinh Quốc gia Việt Nam Phùng Thị Huệ có những cảm nghĩ khi tham gia sự kiện: “‘Tốc-nado là sự kiện đã giúp bản thân mình có thêm cơ hội được sống với đam mê và đồng thời được trải nghiệm những hoạt động giải trí. Đây là cơ hội để gắn kết các mối quan hệ và lan tỏa giá trị ý nghĩa của thể thao tới người dân, đặc biệt là các em học sinh".

Vận động viên điền kinh Phùng Thị Huệ tại sự kiện giải chạy “Tốc-nado”.

Đại diện Ban Tổ chức, bạn Nguyễn Thị Thuỳ Trang (lớp 12A9, THPT Kim Liên), Trưởng ban Tổ chức dự án Ngăn bàn mùa 5 chia sẻ: “Dự án Ngăn bàn mong muốn có thể tạo ra một không gian nơi mọi người có thể kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực thông qua những hoạt động cải thiện sức khỏe. Sự kiện lần này không chỉ đơn thuần là một giải chạy mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần thể thao tới cộng đồng, đặc biệt là ngay trong chính gia đình của mình".

Trong tương lai, dự án Ngăn bàn sẽ tiếp tục sứ mệnh lan tỏa và khơi dậy tinh thần rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua những sự kiện thể thao vào những mùa hoạt động sắp tới. Ban tổ chức cho biết thông tin về chương trình tiếp theo sẽ được lên kế hoạch và dự kiến tổ chức vào tháng 3/2026.