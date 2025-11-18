Ngắm sắc màu tài năng Việt trước hành trình tới Louvre

Chiều 16/11, tại Hà Nội đã diễn ra buổi chấm thi công khai (Public Judging Event) của cuộc thi Triển lãm tại Bảo tàng Louvre Pháp năm 2025 - 2026 (The 3rd IAP French Louvre Museum Exhibition Contest 2025-2026). Đây là cuộc thi do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng MiaArt Việt Nam tổ chức, thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật.

Sự kiện là hoạt động đặc biệt và là dịp hiếm có để phụ huynh, học sinh hay những người yêu thích nghệ thuật được tận mắt chứng kiến quy trình đánh giá những tác phẩm hội họa của các bạn trẻ đang trên hành trình đến với Bảo tàng Louvre - nơi trưng bày tranh danh giá bậc nhất thế giới.

Ban Giám khảo đánh giá cao chất lượng tác phẩm dự thi năm nay.

Không gian chấm thi được sắp đặt như một phòng triển lãm thu nhỏ với hàng trăm tác phẩm thuộc nhiều chủ đề khác nhauđược trưng bày. Từ phong cảnh, chân dung, trừu tượng đến các chất liệu sáng tạo mới,… Mỗi bức tranh đều để lại ấn tượng riêng với người xem, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và khả năng cảm thụ hội họa của các thí sinh.

Họa sĩ Nguyễn Mạnh Hà - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, tham gia trong thành phần Ban giám khảo.

Tham gia hội đồng chấm thi là những giáo sư, nghệ sĩ và họa sĩ uy tín đến từ Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Sự hiện diện của đội ngũ Giám khảo quốc tế giúp bảo đảm quy trình đánh giá công bằng, minh bạch; đồng thời mang đến góc nhìn đa chiều về nghệ thuật trẻ Việt Nam. Buổi chấm thi công khai còn cho thấy sự chuyên nghiệp của một sân chơi mang tầm quốc tế, nơi hình thức chấm được thực hiện trước sự chứng kiến của người tham dự.

Đông đảo phụ huynh và học sinh đến chiêm ngưỡng các tác phẩm.

Công chúng, đặc biệt là thiếu nhi yêu hội họa, không giấu được sự thích thú trước “bữa tiệc thị giác” đầy sắc màu và cảm hứng này. Em Ngô Minh Hiếu (học sinh lớp 6A9, Trường THCS Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội) cùng bố và em gái đã có mặt từ rất sớm để kịp xem toàn bộ các tác phẩm dự thi. Minh Hiếu chia sẻ: “Tác phẩm nào cũng đẹp ơi là đẹp! Tớ nghĩcác anh chị và các bạn chắc đã vẽ rất lâu mới được vậy. Tớcũng muốn tập vẽ để giỏi như thế”.

Mỗi bức tranh dự thi là một câu chuyện về tài năng.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, cuộc thi năm nay quy tụ nhiều tác phẩm có ý tưởng táo bạo, tinh tế trong cách thể hiện và giàu cảm xúc ở thông điệp truyền tải. Đặc biệt, sự nổi bật của nhóm thí sinh nhỏ tuổi đã cho thấy lớp nghệ sĩ trẻ đang lớn mạnh, giàu tiềm năng và hoàn toàn có thể kỳ vọng đại diện Việt Nam ở những sân chơi nghệ thuật quốc tế.

Nhiều bức tranh để lại ấn tượng mạnh mẽ và truyền cảm hứng đến các bạn nhỏ.

Được tổ chức ngay tại Hà Nội nhưng mang tầm vóc toàn cầu, cuộc thi là cơ hội để học sinh Việt Nam thể hiện năng khiếu, được tiếp cận quy trình thẩm định nghệ thuật chuyên nghiệp. Bức tranh đạt điểm trung bình cao nhất sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Louvre Pháp vào ngày 16-17/1/2026 cùng với các tác phẩm xuất sắc đến từ 18 quốc gia khác. Đây sẽ là khoảnh khắc đặc biệt, nơi tài năng trẻ Việt tỏa sáng trong một không gian nghệ thuật đẳng cấp thế giới.