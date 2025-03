Ngắm những 'bông hồng thép' thướt tha trong trang phục áo dài

TPO - Sáng 8/3 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội, Bộ Công an khai mạc chương trình Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam và lễ hội áo dài nữ Công an nhân dân. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.