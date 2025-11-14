Ngạc nhiên chưa, Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn trở lại rạp dịp cuối năm

HHTO - Màn tái xuất của chàng thám tử nhí Conan trong phần phim thứ 28 sẽ góp phần tạo nên màn kết tuyệt vời cho một năm 2025 bùng nổ của mảng anime chiếu rạp tại Việt Nam.

Sau khi khuấy đảo phòng vé hồi mùa Hè, Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn sẽ chiếu lại tại các rạp từ ngày 28/11, là cơ hội để cộng đồng fan chàng thám tử teo nhỏ trở lại với tỉnh Nagano phủ đầy tuyết bí ẩn. Tại đây, bộ ba thám tử gồm Yamato Kansuke, Morofushi Takaaki và Uehara Yui, cùng với các nhân vật quen thuộc là Conan, Ran, Mori Kogoro, nhóm thám tử nhí… dấn thân vào cuộc điều tra những vụ tấn công kỳ lạ, với nghi phạm là một kẻ giấu mặt và dùng súng lành nghề.

Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn trở lại rạp chiếu

Khởi chiếu tại Việt Nam vào tháng 7 vừa qua, Conan Movie 28 nhanh chóng lập nên những kỷ lục ấn tượng. Theo thống kê của Box Office Vietnam, chỉ sau 5 ngày, phim đã vượt mốc 100 tỷ đồng và hiện đang là phần phim Conan có doanh thu cao nhất phòng vé Việt với hơn 174 tỷ đồng.

Đây đang là phần phim Conan có doanh thu cao nhất ở Việt Nam

Trên mạng xã hội, phim được bàn tán rôm rả nhờ phần trinh thám của phim được nâng tầm cho xứng với tài năng của các thám tử cùng những pha hành động vô cùng mãn nhãn. Nhan sắc của Kansuke, Khổng Minh hay những pha chiến đấu đỉnh cao của Kogoro và Conan trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, thu hút khán giả ra rạp.

Màn tái xuất của Conan ẩn chứa nhiều hoạt động bất ngờ

Màn trở lại rạp dịp cuối năm của Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn sẽ là bước khởi đầu cho hàng loạt những hoạt động thú vị liên quan đến thương hiệu điện ảnh đình đám này dành cho các fan tại Việt Nam. Hãy chờ xem chàng thám tử nhí sẽ mang lại bất ngờ gì để chào mừng 1 năm thành công rực rỡ của anime.