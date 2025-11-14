Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Ngạc nhiên chưa, Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn trở lại rạp dịp cuối năm

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Màn tái xuất của chàng thám tử nhí Conan trong phần phim thứ 28 sẽ góp phần tạo nên màn kết tuyệt vời cho một năm 2025 bùng nổ của mảng anime chiếu rạp tại Việt Nam.

Sau khi khuấy đảo phòng vé hồi mùa Hè, Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn sẽ chiếu lại tại các rạp từ ngày 28/11, là cơ hội để cộng đồng fan chàng thám tử teo nhỏ trở lại với tỉnh Nagano phủ đầy tuyết bí ẩn. Tại đây, bộ ba thám tử gồm Yamato Kansuke, Morofushi Takaaki và Uehara Yui, cùng với các nhân vật quen thuộc là Conan, Ran, Mori Kogoro, nhóm thám tử nhí… dấn thân vào cuộc điều tra những vụ tấn công kỳ lạ, với nghi phạm là một kẻ giấu mặt và dùng súng lành nghề.

conan-1.jpg
Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn trở lại rạp chiếu

Khởi chiếu tại Việt Nam vào tháng 7 vừa qua, Conan Movie 28 nhanh chóng lập nên những kỷ lục ấn tượng. Theo thống kê của Box Office Vietnam, chỉ sau 5 ngày, phim đã vượt mốc 100 tỷ đồng và hiện đang là phần phim Conan có doanh thu cao nhất phòng vé Việt với hơn 174 tỷ đồng.

conan-4.jpg
Đây đang là phần phim Conan có doanh thu cao nhất ở Việt Nam

Trên mạng xã hội, phim được bàn tán rôm rả nhờ phần trinh thám của phim được nâng tầm cho xứng với tài năng của các thám tử cùng những pha hành động vô cùng mãn nhãn. Nhan sắc của Kansuke, Khổng Minh hay những pha chiến đấu đỉnh cao của Kogoro và Conan trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, thu hút khán giả ra rạp.

conan-2.jpg
Màn tái xuất của Conan ẩn chứa nhiều hoạt động bất ngờ

Màn trở lại rạp dịp cuối năm của Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn sẽ là bước khởi đầu cho hàng loạt những hoạt động thú vị liên quan đến thương hiệu điện ảnh đình đám này dành cho các fan tại Việt Nam. Hãy chờ xem chàng thám tử nhí sẽ mang lại bất ngờ gì để chào mừng 1 năm thành công rực rỡ của anime.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Conan #phim hoạt hình #Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn #Thám Tử Lừng Danh Conan

Xem thêm

Cùng chuyên mục