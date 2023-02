Nga – Trung xích lại gần nhau, NATO muốn tìm ‘bạn mới’

TPO - Trong phát biểu ngày 1/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng việc Trung Quốc ngày càng quyết liệt và hợp tác với Nga không chỉ gây rủi ro với châu Á mà cả châu Âu.

Phát biểu trước các khán giả tại ĐH Keio ở Tokyo, ông Stoltenberg cho rằng Bắc Kinh đang đầu tư ngày càng nhiều cho vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa nhưng không minh bạch và không tham gia đối thoại về kiểm soát vũ khí, trong khi gia tăng chèn ép các nước láng giềng và đe dọa Đài Loan (Trung Quốc).

“Thực tế là Trung Quốc và Nga đang xích lại gần nhau và đầu tư đáng kể của Trung Quốc vào các công nghệ quân sự tiên tiến cho thấy Trung Quốc gây ra mối đe dọa, một thách thức với cả những đồng minh của NATO”, ông Stoltenberg nói.

Vì thế, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh rằng liên minh này “cần bảo đảm chúng tôi có bạn bè. Điều quan trọng là phải hợp tác gần gũi hơn với các đối tác ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”.

Ông Stoltenberg cho rằng nếu Nga chiến thắng ở Ukraine sẽ gửi đi một thông điệp quan trọng.

“Trung Quốc đang theo dõi sát sao và rút ra bài học có thể tác động lên những quyết định của họ trong tương lai”, ông Stoltenberg nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida.

Tổng thư ký NATO cho rằng Trung Quốc đang tích lũy sức mạnh quân sự, bao gồm vũ khí hạt nhân, cố kiểm soát hạ tầng trọng yếu và "phát tán thông tin sai lệch về NATO và cuộc chiến ở Ukraine”, ông Stoltenberg nói.

Tuy nhiên, ông khẳng định Trung Quốc “không phải kẻ thù của chúng tôi, nhưng chúng tôi phải hiểu quy mô của thách thức và làm việc cùng nhau để xử lý”.

Tổng thư ký NATO khẳng định liên minh quân sự này sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc trong những lĩnh vực cùng quan tâm, như biến đổi khí hậu.

Ngoài Nhật Bản, ông Stoltenberg cho biết NATO cũng sẽ tăng cường “hợp tác thực chất” với Úc, New Zealand và Hàn Quốc trong những lĩnh vực an ninh biển, an ninh mạng và các vấn đề khác.

Trước đó, Thủ tướng Kishida thông báo Nhật Bản sẽ mở văn phòng đại diện tại NATO.

Bình Giang