Nga tịch thu lô đồng hồ siêu sang Thuỵ Sĩ trị giá hàng triệu USD

TPO - Hãng tin Bloomberg ngày 27/3 dẫn nguồn tờ NZZ am Sonntag của Thuỵ Sĩ cho biết cơ quan chức năng Nga đã tịch thu số đồng hồ trị giá hàng triệu đô la từ một nhà sản xuất đồng hồ Thuỵ Sĩ.

Theo NZZ am Sonntag, số đồng hồ nói trên bị tịch thu từ một chi nhánh của hãng Audemars Piguet ở Mátxcơva (Nga) vào đầu tháng này. Mỗi chiếc đồng hồ của thương hiệu 150 năm tuổi này có giá khoảng vài chục nghìn USD.

Tờ NZZ am Sonntag cho biết cơ quan chức năng Nga đã viện dẫn lý do “vi phạm quy định hải quan” để tịch thu số đồng hồ nói trên. Nhưng Bộ Ngoại giao Thuỵ Sĩ tiết lộ trong một văn bản mật, rằng rất có thể đây là động thái đáp trả lệnh trừng phạt của Nga, theo NZZ am Sonntag. Tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng.

Ngày 28/2, Thuỵ Sĩ - vốn là một quốc gia trung lập - đã quyết định áp lệnh trừng phạt đối với Mátxcơva vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm xuất khẩu xa xỉ phẩm sang Nga.

Audemars Piguet hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận từ báo giới. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nói với tờ Insider rằng đại sứ quán của nước này ở Mátxcơva "hiện đang tích cực trao đổi" với các công ty Thụy Sĩ ở Nga.

Trước đó, Audemars Piguet đã quyết định ngừng xuất khẩu đồng hồ sang Nga và tạm dừng các hoạt động bán lẻ ở Nga, một phát ngôn viên của công ty nói với Bloomberg vào ngày 8/3.

