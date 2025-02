Nga hoan nghênh lập trường của Tổng thống Mỹ Trump về Ukraine

TPO - Nga hoan nghênh các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết. Theo ông Lavrov, ông Trump là lãnh đạo phương Tây đầu tiên thừa nhận rằng việc ủng hộ các kế hoạch gia nhập NATO của Kiev là không đúng đắn.

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố vào tháng trước, rằng ông hiểu lập trường của Nga về việc Ukraine không nên là một phần của NATO.

Phát biểu trước các phóng viên ở Florida, ông Trump cho biết lập trường của Mátxcơva từ lâu đã được "viết trên đá", nhưng người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Joe Biden, lại phớt lờ. Điều này góp phần gây ra cuộc xung đột hiện tại.

“Ông Biden đã nói, 'Ukraine có thể gia nhập NATO’. Nếu vậy, đối thủ sẽ đứng ngay trước ‘thềm nhà’ của Nga. Và tôi có thể hiểu cảm xúc của họ về việc đó”, ông Trump nói thêm.

Phát biểu tại một cuộc họp bàn tròn của các đại sứ về Ukraine ngày 5/2, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng những bình luận của ông Trump cho thấy, Washington có thể đã sẵn sàng giải quyết các vấn đề liên quan đến nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine và sự mở rộng về phía đông của khối này.

"Tổng thống Trump thẳng thắn nói rằng một trong những sai lầm chính là lôi kéo Ukraine vào NATO, và nếu ông ấy nắm quyền trong bốn năm qua, cuộc xung đột đã không xảy ra", ông Lavrov lưu ý.

“Lần đầu tiên, một nhà lãnh đạo phương Tây nói ra những lời này. Chúng tôi rất hoan nghênh, vì đây là lần đầu tiên vấn đề NATO được xác định là điều mà Mỹ sẵn sàng thảo luận nghiêm túc”, ông nói thêm. Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại lập trường của Mátxcơva, rằng nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột hiện tại. Ông cho biết những cảnh báo của Nga hoặc là không được lắng nghe, hoặc bị các chính trị gia phương Tây đáp lại bằng “sự gian dối”.

“Nguyên nhân gốc rễ là mong muốn và những bước đi thực tế của phương Tây nhằm tạo ra các mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Nga trên biên giới của chúng tôi, trên lãnh thổ Ukraine và lôi kéo nước này vào NATO. Chúng tôi đã nhiều lần nêu vấn đề này, yêu cầu NATO tôn trọng lời cam kết không mở rộng về phía đông, nhưng tất cả đều vô ích”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cho rằng những phát biểu của Tổng thống Trump có thể báo hiệu sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, mà ông gọi là rất quan trọng vì “Washington là bên cuối cùng sẽ đưa ra quyết định” liên quan đến tư cách thành viên NATO của Ukraine.

Mátxcơva từ lâu đã phản đối nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột đều phải bao gồm sự trung lập và phi quân sự hóa của Kiev.

Tuy nhiên, Ukraine coi tư cách thành viên NATO là mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh chiến lược. Gần đây, Ukraine tuyên bố rằng nước này coi việc gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo là một sự đảm bảo an ninh để đồng ý ngừng bắn với Nga.

Trong khi NATO năm ngoái tuyên bố rằng Ukraine đang trên con đường "không thể đảo ngược" để gia nhập khối, thì các thành viên của liên minh đã cảnh báo rằng Kiev sẽ phải đáp ứng một số điều kiện nhất định trước, chẳng hạn như giải quyết xung đột với Mátxcơva.

Minh Hạnh