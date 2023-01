New Zealand trao 45 suất học bổng cho học sinh Việt Nam

TPO - Cơ quan Giáo dục New Zealand vừa công bố tái khởi động chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học với các suất học bổng danh giá từ 45 trường trung học hàng đầu New Zealand có tổng giá trị lên đến 5,85 tỷ đồng.

Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (New Zealand Schools Scholarships – NZSS) là chương trình học bổng đặc biệt dành riêng cho học sinh Việt Nam, được triển khai lần đầu vào năm 2019 với 20 suất học bổng và tăng lên 40 suất trong năm tiếp theo. Sau hai năm gián đoạn vì dịch bệnh, chương trình NZSS 2023 quay trở lại với 45 suất học bổng được tài trợ từ 45 trường trung học hàng đầu New Zealand. Mỗi suất học bổng sẽ hỗ trợ 50% học phí cho năm học đầu tiên tại New Zealand. Các học sinh có quốc tịch Việt Nam, đang theo học lớp 8,9,10 tại Việt Nam, có thành tích học tập và trình độ tiếng Anh đáp ứng điều kiện của học bổng có thể ứng tuyển trực tuyến trên trang học bổng của ENZ. Học bổng này là sáng kiến của ENZ nhằm khuyến khích các học sinh tài năng của Việt Nam thể hiện đam mê và năng lực để khám phá nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới tại New Zealand. Cho đến nay, Việt Nam vẫn là quốc gia duy nhất được Chính phủ New Zealand trao học bổng này. Nghiêm Huê