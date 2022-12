New Zealand tăng cường quan hệ hợp tác giáo dục với Việt Nam

Chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14 - 17/11/2022 của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cùng phái đoàn thương mại và giáo dục đã tái khẳng định tầm quan trọng trong hợp tác song phương về giáo dục giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand, rất nhiều hoạt động giáo dục đã diễn ra như tái ký Thoả thuận Hợp tác Giáo dục giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand, tọa đàm song phương “Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand trong bối cảnh mới”, sự kiện đặc biệt dành cho cựu du học sinh New Zealand tại Việt Nam, cùng với một số thỏa thuận mới được ký kết.

Vai trò ngày càng cao của cựu du học sinh trong quan hệ hợp tác New Zealand – Việt Nam

Trong chuyến công du của Thủ tướng Jacinda Ardern, một sự kiện đặc biệt dành cho cựu du học sinh New Zealand quy tụ hơn 100 khách tham dự, trong đó có gần 70 cựu du học sinh, đã được tổ chức tại TP.HCM. Sự kiện nhằm tăng cường kết nối với cộng đồng cựu du học sinh tại Việt Nam, ghi nhận các hỗ trợ và đóng góp của họ cho đất nước, cũng như vai trò cầu nối quan trọng của họ trong quan hệ hợp tác giữa hai nước sau quá trình học tập tại New Zealand. Đây cũng là dịp tôn vinh các doanh nghiệp, dự án thành công mà cựu du học sinh đã thành lập, khởi xướng kể từ khi trở về Việt Nam trong các lĩnh vực đa dạng như sản xuất dệt may bền vững, nhiếp ảnh định tâm (mindfulness photography), mô hình kinh doanh nông nghiệp sáng tạo cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam và trường mẫu giáo áp dụng các giá trị của Te Whāriki - chương trình giáo dục mầm non quốc gia của New Zealand. Không những mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho môi trường - cộng đồng - giáo dục, các dự án này còn góp phần đưa những giá trị tốt đẹp, bền vững của giáo dục New Zealand tới thế hệ du học sinh tiếp theo của Việt Nam.

Tại sự kiện, Thủ tướng Jacinda cũng tuyên bố ra mắt huy hiệu kỹ thuật số (digital badge) I AM NEW dành riêng cho cựu du học sinh New Zealand tại Việt Nam. “NEW” là cách gọi đầy tự hào dành cho du học sinh New Zealand bởi sau quá trình sinh sống và học tập tại đất nước xinh đẹp này, mỗi cá nhân sẽ tích luỹ cho mình những trải nghiệm mới, tư duy mới để trở thành phiên bản mới tốt hơn của chính mình. Với huy hiệu sáng tạo này, các cựu du học sinh có thể sử dụng để thay hình đại diện trên các nền tảng xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn, thể hiện lòng tự hào, tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng du học sinh New Zealand.

Toạ đàm song phương, ký kết hợp tác thúc đẩy giáo dục giữa New Zealand và Việt Nam

Cũng trong chuyến thăm cấp cao này, Thoả thuận Hợp tác Giáo dục giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand đã được tái ký trước sự chứng kiến của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường, thúc đẩy và phát triển hợp tác về giáo dục trên cơ sở có lợi cho song phương và mở rộng các lĩnh vực hợp tác, từ giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và trung học, giáo dục đại học cho đến các khung đào tạo quốc gia và đào tạo tiếng Anh.

Dựa trên tiền đề đó, buổi Toạ đàm “Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand trong bối cảnh mới” đã được tổ chức tại Bộ Giáo dục & Đào tạo, với sự tham gia của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Ông Grant McPherson, Giám đốc điều hành ENZ, cùng phái đoàn giáo dục New Zealand gồm các đại diện cấp cao từ Đại học Auckland, Đại học Waikato, Hiệp hội các trường trung học New Zealand (SIEBA), Trường đào tạo phi công NZICPA, Công ty chuyên về xây dựng và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo CreativeHQ, và Trường Quốc tế Úc tại Việt Nam. Tại buổi toạ đàm, đại diện New Zealand và Việt Nam đã trao đổi nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo như: Tự chủ trong giáo dục phổ thông và đại học, Tăng cường truyền thông và tính hiệu quả của các chương trình học bổng chính phủ New Zealand và Việt Nam, Đầu tư và hợp tác trong mảng giáo dục quốc tế…

Cũng tại sự kiện này, trường Đại học Auckland (New Zealand) và Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng ký kết thỏa thuận hợp tác, triển khai chương trình liên kết đào tạo dành cho sinh viên, học viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính trường ĐH Bách Khoa.