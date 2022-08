New Retail CPG chính thức phân phối sữa dê Kabrita tại Việt Nam

Ausnutria, nhà sản xuất sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa dê hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại Hà Lan, đã chính thức chỉ định Công ty New Retail CPG (một thành viên của Seedcom), là đối tác chiến lược trong việc kinh doanh phát triển cho dòng sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa dê nhãn hiệu Kabrita của mình tại Việt Nam. Sự kiện “Ra mắt sữa dê Kabrita tại Việt Nam” ngày 05/08/2022 tại khách sạn Park Hyatt, Tp. HCM đã đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Sữa dê Kabrita có những đặc tính ưu việt như dịu nhẹ cho hệ tiêu hoá của trẻ nhỏ mà chỉ sữa dê mới có được. So với các sản phẩm từ sữa bò, thì sản phẩm sữa dê có giá cao hơn hẳn, vì lượng sữa thu được từ dê ít hơn bò hàng chục lần, nhưng bù lại, sữa dê mang lại những giá trị dinh dưỡng quý giá đến mức mà thời xưa chỉ có các bậc vua chúa mới có điều kiện sử dụng sữa dê. Tại Việt Nam, sữa dê nhãn hiệu Kabrita đã bước đầu được người tiêu dùng đánh giá rất cao qua một số hàng “xách tay” từ nước ngoài, nhưng nguồn hàng không ổn định và khó tiếp cận.

Ông Donovan van der Voort - Giám đốc phát triển kinh doanh - Tập đoàn Ausnutria tại Hà Lan chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm Kabrita chất lượng hàng đầu, được sản xuất từ nguồn sữa dê ngay tại Châu Âu, nhập khẩu và phân phối chính ngạch bởi Công ty New Retail CPG. Bạn có biết vì sao một tập đoàn với hơn 100 năm kinh nghiệm, lại chọn New Retail CPG, một công ty mới và còn rất “trẻ”, làm đối tác chiến lược? Đó là vì chúng tôi tin vào mô hình kinh doanh và kết hợp của Seedcom và thấy được tiềm lực phát triển của New Retail CPG với sự năng động, sáng tạo trong công nghệ, am hiểu thị trường & luôn đặt khách hàng làm trọng tâm. Tôi tin tưởng rằng, New Retail CPG sẽ đem sản phẩm chất lượng của Kabrita sẽ được phục vụ tốt nhất cho tương lai của trẻ em Việt Nam”.

Với việc hợp tác với Ausnutria Hà Lan, thông qua New Retail CPG, Seedcom thể hiện rõ tham vọng làm cầu nối đưa các sản phẩm Việt Nam ra thế giới, đồng thời mang các sản phẩm hàng đầu trên thị trường quốc tế đến Việt Nam. New Retail CPG sản xuất và phân phối các sản phẩm cà phê, trà thương hiệu The Coffee House, Tearoma và đang gặt hái các thành công trong thị trường bán lẻ, đặc biệt trong mảng bán lẻ thương mại điện tử nhờ áp dụng các công nghệ đột phá vào hoạt động bán lẻ để tạo ra những trải nghiệm chưa từng có cho khách hàng trong thời đại kỹ thuật số. New Retail CPG cũng ký kết các hợp tác chiến lược với ConCung, chuỗi cửa hàng bán lẻ sản phẩm Mẹ & Bé lớn nhất Việt Nam để phân phối chính ngạch các sản phẩm dinh dưỡng hàng đầu từ các thương hiệu quốc tế về Việt Nam.

“Thị trường bán lẻ đang biến đổi nhanh chóng. Nắm bắt xu hướng mua sắm hiện đại, chúng tôi đã có hợp tác chiến lược với ConCung, chuỗi cửa hàng bán lẻ sản phẩm Mẹ & Bé lớn nhất Việt Nam.

Đồng thời, chúng tôi nhận thấy tiềm năng để ứng dụng công nghệ thông tin, các giải pháp tiếp thị kỹ thuật số và các giải pháp truyền thông từ nền tảng công nghệ hiện đại của Seedcom Group sẽ giúp cho việc tìm hiểu và mua sắm của người tiêu dùng đơn giản và thuận tiện hơn, và bảo đảm sự hiện diện rộng khắp của sản phẩm sữa dê Kabrita.” - Ông Hoàng Hải, giám đốc điều hành và đồng sáng lập New Retail CPG cho biết.

Sản phẩm sữa dê Kabrita có mặt trên các kệ hàng từ ngày 1/8 tại hệ thống ConCung, các siêu thị, cửa hàng và nhà thuốc trên toàn quốc.

Sự kiện Ra mắt Sữa dê Kabrita tại Việt Nam diễn ra vào ngày 5/8/2022 tại khách sạn Park Hyatt, Tp. HCM có sự hiện diện của ban lãnh đạo công ty, các báo đài, người tiêu dùng và người nổi tiếng là ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, diễn viên người mẫu Salim, MC Ốc Thanh Vân cùng chuyên gia dinh dưỡng bác sĩ Yến Phi. Trong sự kiện đã diễn ra lễ ký kết chiến lược, cung cấp kiến thức về tiêu hóa và dinh dưỡng ở trẻ cũng như giới thiệu những đặc điểm nổi bật của sản phẩm sữa dê Kabrita như một lựa chọn cao cấp cho người tiêu dùng.