New Lavida và những giá trị tiên phong kiến tạo cho Bình Dương

Khác với những dự án nhà ở xã hội hiện hữu tại thành phố Dĩ An (Bình Dương), New Lavida đang là nơi chứa đựng hi vọng không chỉ của cư dân thành phố mà còn cả hàng ngàn cư dân trẻ các tỉnh về một nơi an cư văn minh với giá cả vừa tầm ngay trung tâm thành phố.

Sớm nhận thấy việc “thủ phủ công nghiệp" của cả nước vẫn thiếu vắng các dự án nhà ở xã hội đầy đủ tiện ích, đặc biệt là dự án cao tầng vị trí trung tâm kết nối các khu công nghiệp tập trung hàng triệu lao động. Tập đoàn Lê Phong đã phát triển dự án New Lavida xây dựng dòng căn hộ nhà ở xã hội chất lượng cao không thua kém bất kỳ dự án nhà ở thương mại trên thị trường.

New Lavia là tổ hợp trường mầm non, công viên, căn hộ chung cư do Tập đoàn Lê Phong phát triển tại phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An. Sự xuất hiện của New Lavida được dự báo sẽ giải “cơn khát” nhà ở cho Dĩ An khi hội tụ đủ các yếu tố để kiến tạo đô thị bền vững từ vị trí, cảnh quan, tiện ích, cùng những giá trị tiên phong vượt thời gian giúp Dĩ An vững vàng đạt tiêu chí đô thị loại I năm 2025 theo chương trình phát triển đô thị quốc gia.

Tọa lạc tại khu phố Tân Long, phường Tân Đông hiệp chung cư New Lavida được xây dựng 30 tầng cao, quy mô gần 1.000 căn hộ từ 1 đến 2 phòng ngủ. Dự án kỳ vọng không chỉ chào đón những công dân của thành phố mà sẽ thu hút đông đảo cư dân trẻ từ mọi nơi của đất nước đang sinh sống, lập nghiệp và tìm nơi an cư tại Bình Dương.

Bởi lẽ dự án thuộc vị trí trung tâm cái nôi nền công nghiệp của tỉnh nhà, chỉ trong bán kính 5km New Lavida kết nối với 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động của thành phố Dĩ An đó là Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, KCN Tân Bình, Cụm công nghiệp may mặc Bình An giúp cư dân New Lavida thuận tiện trong mọi công việc hằng ngày từ đi làm, ngoại giao, học hành…Song song với đó vị trí thuận tiện kết nối với các thành phố Thuận An, Thủ Đức (TP.HCM), Biên Hòa (Đồng Nai) sẽ tạo nhiều cơ hội phát triển hơn trong quá trình phát triển của vùng đô thị công nghiệp hiếm có này.

New Lavida được đầu tư chuỗi tiện ích đa dạng tập trung phát triển không gian sống lành mạnh và xanh mát với hàng loạt tiện ích bài bản, tạo ra đầy đủ trải nghiệm cho mọi thế hệ trong gia đình gồm các tiện ích như: hồ bơi quy mô 300m2, vườn tiểu cảnh, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao, đường dạo bộ, thương mại, gym, spa, coffee…

Ưu ái đặc biệt cho các cư dân nhí, New Lavida sở hữu hệ thống trường mầm non được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại quy mô hơn 2.000m2. Các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể an tâm khi con trẻ vừa có được tuổi thơ trọn vẹn vừa phát triển thể chất – trí tuệ một cách toàn diện.

Khẳng định giá trị và định vị cao cấp trong phân khúc nhà ở xã hội, bên cạnh diện tích đa dạng, tối ưu công năng, các căn hộ New Lavida còn đảm bảo dịch vụ quản lý và vận hành chuyên nghiệp từ Anabuki – thương hiệu uy tín hàng đầu Nhật Bản. Trong tương lai không xa khi dự án New Lavida bàn giao nhà vào quý I/ 2024 đội ngũ chuyên nghiệp của Anabuki sẽ đảm bảo công tác vận hành một cách thông suốt, cung cấp một tổ hợp dịch vụ chất lượng cao, nâng cao trải nghiệm sống trong một môi trường văn minh, gia tăng mức độ hài lòng và chỉ số hạnh phúc của cư dân New Lavida.

Đặc biệt, với mọi dự án nhà ở, dù mang phong cách và dáng vẻ kiến trúc như thế nào, chất lượng công trình luôn là điều được quan tâm hàng đầu. New Lavida đã được đầu tư tỉ mỉ trong mọi giai đoạn, từ phương án thiết kế, lựa chọn vật liệu công trình đến đơn vị thi công giám sát. Dự án được bảo chứng chất lượng và tiến độ công trình bởi những đơn vị uy tín như: Tổng thầu xây dựng là Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng - CBM, tư vấn giám sát là Công ty Quản lý DSPcons Việt Nam.

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư: “Các hạng mục tiện ích của New Lavida được đầu tư không thua kém bất kỳ một dự án nhà ở thương mại nào trên thị trường. Dự án kiến tạo một nơi an cư lý tưởng, mang đến sự an tâm, hài lòng, tự hào cho các chủ nhân tương lai”.

Hiện nay, dự án New Lavida dành nhiều ưu đãi thiết thực cho người mua nhà với giá bán chỉ từ 900 triệu/ căn, ngân hàng hỗ trợ lãi suất cố định 4.8%/ năm trong 25 năm, vay tối đa lên đến 80% giá trị căn hộ, trả góp chỉ từ 5 triệu đồng/ tháng./.

Kinh doanh Tiếp thị: Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Danh Khôi – DKRS

Website dự án: https://www.newlavida.vn/