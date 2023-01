Nestlé NAN đạt Giải chuyên gia tin chọn và thương hiệu sáng tạo nổi bật

Nestlé NAN vinh dự nhận được 02 giải thưởng lớn tại sự kiện Webtretho AWARDS 2023:“Chuyên gia tin chọn” cho sản phẩm NAN SUPREME PRO 3 và “Thương hiệu sáng tạo nổi bật” cho sản phẩm NAN INFINIPRO A2 (bước 3).

Webtretho AWARDS 2023 là giải thưởng uy tín do Webtretho lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Với vị thế là mạng xã hội hàng đầu dành cho phụ nữ Việt, Webtretho quy tụ một cộng đồng lớn mạnh nơi người dùng có thể trao đổi, chia sẻ những kiến thức liên quan đến đời sống và gia đình. Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh những thương hiệu nổi bật, đem lại sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho người tiêu dùng. Giải thưởng tương tự cũng đã được tập đoàn chủ quản của Webtretho là The Parentinc tổ chức tại 5 quốc gia là Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Indonesia.

Sau thời gian bình chọn và đánh giá, ngày 06/01/2023, giải thưởng Webtretho AWARDS đã được chính thức công bố trên nền tảng trực tuyến của Mạng xã hội Webtretho. Mùa giải đầu tiên sẽ có 5 hạng mục giải thưởng chính: “Chuyên gia tin chọn” dành cho những thương hiệu/sản phẩm uy tín được các chuyên gia của Webtretho bình chọn, “Thương hiệu sáng tạo nổi bật” dành cho những thương hiệu/sản phẩm mới hoặc có nhiều đổi mới, sáng tạo thu hút người tiêu dùng; “Thương hiệu cộng đồng tin chọn” dành cho thương hiệu/sản phẩm được thành viên của cộng đồng Webtretho bình chọn; “Tự hào thương hiệu Việt” dành cho các thương hiệu/sản phẩm nội địa nổi bật; “Thương hiệu mới triển vọng” dành cho các thương hiệu/sản phẩm được ra mắt trong vòng 6 tháng đến 2 năm.

Vượt qua nhiều thương hiệu danh tiếng và hơn 200 sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng khác nhau, Nestlé NAN vinh dự nhận chiến thắng ở 02 hạng mục giải thưởng: “Chuyên gia tin chọn” cho sản phẩm NAN SUPREME PRO 3 và “Thương hiệu sáng tạo nổi bật” với sản phẩm NAN INFINIPRO A2 (bước 3), ghi dấu cho những nỗ lực cải tiến, mang đến sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cho người tiêu dùng.

Chia sẻ về giải thưởng, đại diện Ban tổ chức Webtretho Awards 2023 cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng nhiều thương hiệu uy tín và nổi bật, trong đó có Nestlé NAN. Tôi tin rằng, việc nhận được 02 giải thưởng đã chứng minh cho sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với thương hiệu, và thể hiện được uy tín của sản phẩm trước những tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt của tổ chuyên gia.”

NAN SUPREME PRO 3 - Thương hiệu được “Chuyên gia tin chọn”

Tại hạng mục giải thưởng “Chuyên gia tin chọn", những thương hiệu/sản phẩm uy tín sẽ được bình chọn dựa trên sự đánh giá nghiêm ngặt của tổ chuyên gia của Webtretho về các tiêu chuẩn đối với thành phần dinh dưỡng và những điểm mạnh của sản phẩm.

Sau khi hoàn tất đánh giá, tổ chuyên gia sẽ chấm điểm và thống nhất thương hiệu “Chuyên gia tin chọn”.

Trong đó, NAN SUPREME PRO 3 đã vinh dự nhận được giải thưởng “Chuyên gia tin chọn” khi là sản phẩm đầu tiên của Nestlé tại Việt Nam được bổ sung cùng lúc 5 loại HM-O (2’-FL, DFL, LNT, 3’-SL và 6’-SL) hỗ trợ trẻ tăng cường sức đề kháng. Đồng thời, sản phẩm còn cung cấp 100% đạm whey thủy phân một phần giúp trẻ dễ tiêu hóa, hấp thu và giảm nguy cơ dị ứng (chàm sữa)(*). Bên cạnh đó, lợi khuẩn Bifidus BL trong thành phần dinh dưỡng của NAN SUPREME PRO 3 giúp trẻ tăng cường sức đề kháng tự nhiên và an toàn. Ngoài ra, thành phần DHA và ARA cũng là hai acid béo đặc biệt hỗ trợ trẻ phát triển trí não và thị lực.

Với những đặc điểm nổi trội trên, NAN SUPREME PRO 3 chứng minh được sự ưu việt về giá trị dinh dưỡng cho người tiêu dùng. Bà Mrinalini Mankotia, Giám đốc Ngành hàng Dinh dưỡng dành cho trẻ em, công ty Nestlé Việt Nam chia sẻ: “Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em Việt Nam, giải thưởng này chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Nestlé trong hành trình cung cấp những sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất. Trong đó, NAN SUPREME PRO 3 là một bước tiến mới với công thức đột phá, mang lại cùng lúc khả năng miễn dịch, tiêu hóa và phát triển não bộ cho trẻ em.”

“Thương hiệu sáng tạo nổi bật”: Vinh danh NAN INFINIPRO A2 (bước 3)

Tại hạng mục giải thưởng “Thương hiệu sáng tạo nổi bật”, Ban Tổ Chức Webtretho AWARDS 2023 sẽ dựa trên danh sách đề cử để lựa chọn sản phẩm vừa có nhiều lượt yêu thích từ người tiêu dùng, vừa thỏa những tiêu chí đặc biệt của giải thưởng như có nhiều đổi mới, sáng tạo và thu hút người tiêu dùng của thương hiệu/ sản phẩm.

Ở hạng mục này, NAN INFINIPRO A2 (bước 3) được xướng tên khi sở hữu công thức đầu tiên tại Việt Nam(1) kết hợp giữa sữa đạm A2 và phức hợp quý 5HM-O – công thức được coi là “trợ thủ đắc lực” để xây dựng hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch khỏe mạnh, cũng là hai yếu tố quan trọng góp phần tạo nên nền tảng sức khỏe vững chắc cho trẻ trong những năm tháng đầu đời.

Công thức này cũng đã được Tổ chức nghiên cứu thị trường và trí tuệ cạnh tranh Mintel (Anh Quốc) chứng nhận, mang tới những sản phẩm dinh dưỡng vượt trội dành cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, nguồn sữa đạm A2 được tuyển chọn và chiết xuất kỹ lưỡng từ giống bò A2 thuần chủng mang lại hiệu quả về tiêu hóa vượt trội, hơn hẳn so với nguồn đạm A1 trước đây (2-6) . Kết hợp với 5 loại HM-O (2'-FL, DFL, LNT, 3'-SL và 6'-SL) được chứng minh giúp trẻ tăng cường sức đề kháng, đạt chứng nhận an toàn bởi Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) (7-14)

Với bề dày hơn 150 năm không ngừng nghiên cứu và cải tiến vì sức khỏe trẻ em, tập đoàn Nestlé cùng NAN luôn được biết đến là thương hiệu tiên phong mang những nguồn dinh dưỡng chất lượng cho trẻ, chú trọng tăng sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa để tạo lập nền tảng sức khỏe vững chắc, khai phá trọn vẹn tiềm năng và củng cố sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Hai giải thưởng trên là một trong những cột mốc ghi dấu cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc cải tiến sản phẩm ngày một vượt trội hơn về mặt dinh dưỡng của Nestlé NAN.