Nền tảng VNSC by Finhay được phân phối chứng chỉ quỹ mở từ VCBF

Từ tháng 6/2024, nhà đầu tư có thể tiếp cận 4 quỹ mở mới từ Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) ngay trên nền tảng VNSC by Finhay cùng với nhiều tính năng phù hợp.

Nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chứng chỉ quỹ, vừa qua VCBF đã ký thỏa thuận hợp tác cùng Công ty chứng khoán Vina (VNSC) để phân phối chứng chỉ 4 quỹ mở của VCBF trên nền tảng VNSC by Finhay từ tháng 6/2024.

Theo đó, khi đầu tư chứng chỉ quỹ của VCBF trên VNSC by Finhay, nhà đầu tư trở thành chủ sở hữu và đứng tên riêng đối với chứng chỉ quỹ đã mua, đảm bảo đầy đủ quyền lợi như những đại lý phân phối khác. Chỉ từ 100.000 đồng, tùy vào khẩu vị rủi ro của mình, người dùng VNSC by Finhay có thể đầu tư vào bất kỳ quỹ nào trong 4 quỹ mở do VCBF quản lý, bao gồm: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF (VCBF-MGF), Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF (VCBF-BCF), Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF (VCBF-TBF) và Quỹ đầu tư trái phiếu VCBF (VCBF-FIF).

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc VCBF, chia sẻ: “Với kinh nghiệm đầu tư dày dặn cùng kiến thức phân tích đầu tư chuyên sâu, minh chứng qua kết quả đầu tư trên 10 năm qua, cụ thể với việc quỹ VCBF-MGF có hiệu suất tốt nhất năm 2023, quỹ VCBF-BCF có lợi nhuận tốt hơn 3/ 4 các cổ phiếu trong chỉ số VN30 từ khi thành lập tháng 8/2014. Tôi tin rằng quỹ mở VCBF là lựa chọn không thể thiếu trong bất kỳ danh mục tài sản cá nhân nào. Việc đưa sản phẩm đầu tư ưu việt này lên nền tảng VNSC by Finhay – vốn được biết đến với ưu thế về công nghệ sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa sản phẩm chất lượng và trải nghiệm tuyệt vời”.

Ông Nghiêm Xuân Huy, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Vina, chia sẻ: “Chứng chỉ quỹ mở là sản phẩm được chúng tôi chú trọng và phát triển mạnh, chúng tôi tin rằng đây là sản phẩm đầu tư phù hợp với nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt các nhà đầu tư bán chuyên, với nguồn lực thời gian và kiến thức giới hạn nhưng vẫn có mong muốn tham gia đầu tư. Chúng tôi luôn cân nhắc tìm hiểu các quỹ có tiềm năng đem lại lợi nhuận tốt nhất cho khách hàng. Sự kiện hợp tác chiến lược cùng VCBF đánh dấu cơ hội mới khi mọi nhà đầu tư giờ đây có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm chứng chỉ quỹ vượt trội từ công ty quản lý chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm như VCBF trên VNSC by Finhay”.

Quỹ mở là một hình thức đầu tư chứng khoán gián tiếp. Thay vì tự đầu tư chứng khoán trực tiếp, nhà đầu tư uỷ thác cho công ty quản lý quỹ đầu tư giúp họ thông qua việc tham gia vào quỹ mở. Các chuyên gia đầu tư toàn thời gian và giàu kinh nghiệm sẽ dùng tiền của quỹ đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu. Với đội ngũ chuyên gia tài năng, dày dặn kinh nghiệm và triết lý đầu tư giá trị, các quỹ mở VCBF luôn đầu tư và nắm giữ một danh mục đa dạng các cổ phiếu được định giá thấp hơn giá trị thực và/ hoặc có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn. Do đó, quỹ mở VCBF đã có thể đem lại lợi nhuận cao trong dài hạn, trung bình từ 7% đối với quỹ trái phiếu đến 13%/năm đối với quỹ cổ phiếu trong 10 năm qua.

Năm 2022 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi VNSC chính thức thuộc quyền sở hữu của Finhay - Fintech uy tín tại Việt Nam. Hiện tại, với hơn 100,000 nhà đầu tư tin tưởng và sử dụng, với tầm nhìn mới, VNSC cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ khi ra mắt sản phẩm trên ‘Nền tảng đầu tư thông minh VNSC by Finhay’ nhằm hỗ trợ nhà đầu tư bán chuyên về trải nghiệm dễ dàng, đa dạng sản phẩm tài chính và kiến thức đầu tư để tự tin hơn trên hành trình đầu tư của mình.