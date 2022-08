Nền kinh tế phục hồi, ngân sách thu hơn 911.000 tỷ đồng

TPO - Ngày 4/8, Tổng cục Thuế cho biết, lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách đạt 911.027 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán. Sản xuất kinh doanh khởi sắc góp phần giúp thu ngân sách tăng 17,2% so với cùng kỳ 2021.

Theo Tổng cục Thuế, nguyên nhân thu ngân sách tích cực do tình hình kinh tế những tháng đầu năm 2022 tiếp tục khởi sắc nhờ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã và đang phát huy tác dụng. Hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm 2022 tăng 8,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng 16,1%; nhập khẩu tăng 13,6% so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2022 tăng 16% so với cùng kỳ (là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây). Hoạt động du lịch, vận tải hành khách và hàng hóa phục hồi mạnh mẽ. Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 7 tháng đầu năm đạt 954 nghìn lượt người, gấp 10 lần cùng kỳ năm 2021.

Từ đầu năm tới nay, toàn ngành đã thực hiện 31.088 cuộc thanh tra, kiểm tra đạt 42% kế hoạch, bằng 85,9% so với cùng kỳ; kiểm tra được 339.960 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt 21.665 tỷ đồng, bằng 83,4% so với cùng kỳ.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, ngành Thuế đã thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Ước số thuế được miễn, giảm khoảng 35.580 tỷ đồng; số thuế được gia hạn khoảng 43.058 tỷ đồng.

Trong đó, chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay làm giảm thu ngân sách nhà nước trong 7 tháng đầu năm là 763,5 tỷ đồng; giảm thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa khoảng 8.909 tỷ đồng.