NCSP 2022: 15 năm liên tục vận hành an toàn, cung cấp khí tối đa cho khách hàng

2022 đánh dấu 15 năm liên tục Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) vận hành an toàn hệ thống, công trình khí, góp phần quan trọng giúp công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, cung cấp khí liên tục, tối đa theo yêu cầu của khách hàng.

Năm 2022, hoạt động SXKD của NCSP chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: Sự suy giảm sản lượng do cuối đời mỏ của Block 11.2 và Block 06.1 dẫn tới giảm nguồn cung cấp khí; tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ khí ở một số thời điểm trong năm. Các nguồn phát điện từ năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) làm thay đổi cơ cấu phát điện, tăng chênh lệch tiêu thụ khí giữa giờ thấp điểm và cao điểm, giữa ngày thường và cuối tuần;...

Trong bối cảnh đó, với việc triển khai kịp thời các chỉ đạo của TCT và tận dụng sự ủng hộ của các bên; sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương và các đơn vị bạn trong TCT; cùng với sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, người lao động, NCSP đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được TCT và các bên giao trong năm 2022.

Trong đó, công ty tiếp tục đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy toàn bộ hệ thống vận chuyển và xử lý khí, cung cấp khí liên tục theo yêu cầu của khách hàng với sản lượng khí ước đạt 3,46 tỷ m3, tương đương 93,8% kế hoạch (trong bối cảnh huy động khí trên thị trường ở mức thấp, đặc biệt là huy động khí cho điện). Doanh thu (thu hộ) ước đạt 5.233 tỷ đồng, bằng 94,8% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 250 tỷ đồng, bằng 99,6% kế hoạch. NCSP quản lý hiệu quả ngân sách năm 2022 được phê duyệt, dự kiến tiết kiệm khoảng 946.000 USD (sau dự phòng), tương đương 6% so với ngân sách được duyệt. Toàn bộ các đầu việc quan trọng được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ.

Với việc thường xuyên duy trì, phát triển văn hóa an toàn, công tác an ninh, AT-SK-MT luôn là một điểm sáng nổi bật của NCSP. Công ty đã có 15 năm liên tục vận hành an toàn hệ thống, không để xảy ra tai nạn dẫn đến nghỉ việc (LTI) (tính từ tháng 11/2007 đến nay); đạt 414.375 giờ làm việc an toàn (tính đến hết tháng 10/2022). Hệ thống AT-SK-MT theo ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 được duy trì bởi DNV. Công tác đánh giá nội bộ tuân thủ theo các quy định, quy trình được thực hiện đúng kế hoạch và không có lỗi nghiêm trọng. Các yêu cầu pháp luật mới đối với các lĩnh vực AT-SK-MT và Hóa chất được xem xét, đánh giá và cập nhật liên tục theo quy định. Công tác quan trắc môi trường hàng quý và quan trắc môi trường lao động năm 2022 được thực hiện theo quy định. Các chỉ tiêu về môi trường được kiểm soát theo kế hoạch đề ra đầu năm. Những ghi nhận từ các đánh giá được theo dõi khắc phục để cải tiến hệ thống.

Công tác kiểm tra, giám sát, truyền thông nâng cao nhận thức người dân về đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống đường ống dẫn khí được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Trong năm 2022, NCSP đã tổ chức truyền thông bảo vệ đường ống dẫn khí bờ cho trên 2.000 lượt người dân sống dọc hành lang tuyến ống (HLTO); Tổ chức truyền thông bảo vệ công trình đường ống khí trên biển cho ngư dân tại 8 tỉnh miền Trung, TP HCM và tỉnh BR-VT; Thực hiện tuần tra đường ống biển gần bờ (trong 12 hải lý) 10 lần/tháng, tuần tra đường ống biển xa bờ 02 lần/năm từ 12 hải lý tới KP-75. Các vi phạm hành lang tuyến ống vẫn còn tồn tại, tập trung chủ yếu ở việc người dân quanh hành lang tuyến ống thi công cải tạo các công trình dân sinh mà chưa có sự giám sát của bộ phận chức năng. NCSP tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền và kiểm tra giám sát để góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, không để xảy ra các vi phạm gây mất an ninh, an toàn và nguy cơ cháy nổ cho đường ống dẫn khí.

Trong năm, công tác BDSC nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy của toàn bộ hệ thống được kiểm soát tốt. Toàn bộ công việc BDSC chính trong năm được hoàn thành đúng theo kế hoạch và ngân sách được phê duyệt. Đặc biệt đã đảm bảo tiến độ và an toàn tuyệt đối cho dự án bảo dưỡng lớn các bồn chứa condensate (10 năm/lần); Tổ chức thành công hội thảo chuyên đề “An Toàn – Vận hành” năm 2022 để thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

Phong trào sáng kiến, cải tiến phát triển mạnh, thúc đẩy niềm đam mê khoa học kỹ thuật, kỹ năng quan sát giải quyết vấn đề cho NLĐ, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu sáng tạo trong công tác vận hành, bảo dưỡng. Trong năm 2022, ghi nhận đến ngày 01/11/2022 có tổng số 44 ý tưởng, sáng kiến đã đăng ký, trong đó có 21 ý tưởng sáng kiến đã được công nhận (số sáng kiến được công nhận là 16). Tổng giá trị làm lợi do áp dụng sáng kiến là hơn 12 tỷ đồng.