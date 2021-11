Nasun Group đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất trị giá 1,8 triệu USD

Ngày 19/11/2021, Nasun Group tổ chức lễ khánh thành dây chuyền sản xuất sơn tự động hóa với công suất lớn hơn, đáp ứng công suất 18 triệu lít/năm. Được biết toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất được Nasun Group đầu tư trị giá 1,8 triệu USD.

Dây chuyền có bộ động cơ nhập khẩu từ Tập đoàn ABB - là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về các máy móc thiết bị, hệ thống kỹ thuật điện và tự động hóa có trụ sở tại Zurich, Thụy Sỹ. Dây chuyền với hệ thống tích hợp nhiều công năng hiện đại, tự động hóa cao, góp phần tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả trong vận hành sản xuất, kinh doanh, đáp ứng sự tăng trưởng về sản lượng của công ty và góp phần đa dạng hóa nguồn cung cho thị trường sơn nước của Việt Nam thông qua hai nhãn hiệu sơn Nasun và sơn Natos.

Hệ thống dây chuyền sản xuất mới được vận hành khép kín, tự động hóa hoàn toàn và chính xác theo tiêu chuẩn châu Âu sẽ tạo môi trường làm việc trong lành, ít bụi bẩn, đáp ứng nhiều tiêu chuẩn cao trong sản xuất công nghiệp của thế giới. Toàn bộ hệ thống được bố trí khoa học nằm trên sàn thao tác trên cao, tạo không gian thoáng đãng, an toàn trong sản xuất. Ứng dụng công nghệ 4.0 toàn diện với hệ thống quản lý vận hành sản xuất bằng phần mềm trung tâm, kiểm soát chặt chẽ các loại nguyên vật liệu cho từng mẻ sản xuất; Giảm thiểu tối đa các sai sót so với quá trình sản xuất thông thường, qua đó giúp chất lượng sơn luôn giữ được ổn định với các sản phẩm sơn chất lượng cao nhất, thân thiện với môi trường và an toàn sức khoẻ cho người sử dụng. Dây chuyền sản xuất mới này được đặt trong nhà máy với tổng diện tích 3000m2; được kiểm soát bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và phù hợp với quy chuẩn Việt Nam của Bộ Xây Dựng.

Được biết hệ thống kênh phân phối của Nasun hiện có hơn gần 1000 điểm bán tại gần 50 tỉnh, thành phố, Sơn Nasun đã chinh phục phủ kín thị trường khó tính Miền Bắc và miền Trung với khí hậu khắc nghiệt, thương hiệu này đang tiếp tục mở rộng tại miền Nam. Hiện tại, Sơn Nasun có 2 dây chuyền sản xuất, kế hoạch trong thời gian tới sẽ nâng cấp thêm 4-5 dây chuyền để đáp ứng sự tăng trưởng sản lượng của công ty.

Hai dòng sơn Nasun và sơn Natos do Nasun Group nghiên cứu và sản xuất dựa trên những đặc thù của môi trường và khí hậu Việt Nam, giúp bảo vệ công trình luôn bền đẹp. Với nguyên liệu được nhập ngoại từ các tập đoàn hóa chất hàng đầu thế giới như BASF của Đức và DOW của Mỹ, Nasun đã sản xuất ra các dòng sơn phủ nội thất, ngoại thất, sơn chống kiềm, sơn chống thấm… với chất lượng và công nghệ tiên tiến nhất. Các sản phẩm sơn có độ che phủ rất cao, dễ dàng thi công, dặm vá, che lấp các khuyết điểm của tường và cho màu sắc trung thực nhất. Ngoài ra, do được thiết kế tối ưu với điều kiện thời tiết nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam, các sản phẩm này có khả năng chống chịu lại các điều kiện khắc nghiệt, giúp màng sơn không bị bong tróc, phồng rộp, bề mặt không bị rêu mốc bám bẩn, bền màu. Đặc biệt sơn Nasun và sơn Natos là các sản phẩm xanh không chứa chì, thuỷ ngân, các hợp chất bay hơi APEO và hàm lượng VOC thấp, nhẹ mùi, an toàn với môi trường và sức khoẻ người sử dụng.