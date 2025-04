NAPAS triển khai Apple Pay cho khách hàng tại Việt Nam

Để thanh toán tại cửa hàng, khách hàng đơn giản chỉ cần nhấn đúp nút sườn, xác thực và đặt iPhone hoặc Apple Watch gần thiết bị thanh toán để thực hiện thanh toán không tiếp xúc. Khách hàng không cần nhập mã PIN khi mua hàng tại cửa hàng với Apple Pay. Mỗi giao dịch bằng Apple Pay đều bảo mật vì được xác thực bằng Face ID, Touch ID hoặc mật khẩu của thiết bị, cùng với mã bảo mật động dùng một lần. Hiện nay, Apple Pay mang đến phương thức thanh toán nhanh chóng, an toàn và tiện lợi hơn cho các khách hàng, bất kể họ đang mua cà phê tại cửa hàng Highlands Coffee, mua hàng tạp hóa tại Annam Gourmet hay đặt xe công nghệ của BE — Apple Pay được chấp nhận ở bất kỳ nơi nào chấp nhận thanh toán không tiếp xúc.

Chia sẻ về việc triển khai thẻ nội địa trên Apple Pay, ông Nguyễn Quang Minh – Tổng Giám đốc của NAPAS cho biết: Bằng việc giới thiệu Apple Pay đến với chủ thẻ nội địa NAPAS, chúng tôi sẽ tạo nên bước đột phá thúc đẩy giao dịch số, mang lại sự tiện lợi, và gia tăng trải nghiệm thanh toán riêng tư và bảo mật cho người dùng. Nhìn lại tiến trình thanh toán thẻ tại Việt Nam trong những năm gần đây, chúng ta có thể thấy sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của các phương thức thanh toán thẻ được số hóa trên thiết bị di động. Đặc biệt, với các tính năng thanh toán tiện lợi, an toàn và dễ sử dụng, thẻ thanh toán đã được ứng dụng trong các giải pháp thanh toán cho nhiều lĩnh vực của xã hội hiện đại như giao thông, bán lẻ, ăn uống. Việc triển khai Apple Pay trên thẻ NAPAS góp phần phát triển hệ sinh thái thanh toán thẻ hiện đại cũng như hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán của người tiêu dùng tại Việt Nam.”

Khách hàng có thể sử dụng Apple Pay trên iPhone, iPad, Mac để mua hàng nhanh chóng, tiện lợi trên các ứng dụng, trên website, mà không cần phải tạo tài khoản hoặc nhập lại thông tin liên hệ, thông tin thẻ, thông tin về vận chuyển hay hóa đơn. Khách hàng không cần phải đợi mật khẩu dùng một lần – OTP (one time password), mà vẫn trải nghiệm thanh toán an toàn.

Bảo mật và riêng tư là giá trị cốt lõi của Apple Pay. Khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng nội địa hay thẻ ghi nợ nội địa với Apple Pay, số thẻ thực tế không được lưu trữ trên thiết bị cũng như trên máy chủ của Apple. Thay vào đó, số tài khoản thiết bị duy nhất (Device Account Number) được gán, mã hóa và lưu trữ an toàn trong Secure Element - một con chip được chứng nhận theo tiêu chuẩn công nghiệp, được thiết kế để lưu trữ thông tin thanh toán một cách an toàn trên thiết bị.

Apple Pay có thể dễ dàng cài đặt. Trên iPhone, khách hàng đơn giản chỉ cần mở Ví trên app nhấn vào nút “+”, và thực hiện bước tiếp theo để thêm thẻ nội địa NAPAS. Ngay khi khách hàng thêm thẻ trên iPhone, Apple Watch, iPad, Mac, họ có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ Apple Pay trên thiết bị ngay lập tức. Người dùng sẽ tiếp tục nhận được rất nhiều những quà tặng và ưu đãi được mang đến từ thẻ NAPAS.

NAPAS đã hợp tác với các ngân hàng để triển khai dịch vụ Apple Pay cho thẻ nội địa NAPAS bao gồm Vietcombank, OCB. Cùng với sự hợp tác với các ngân hàng, NAPAS đã hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán gồm OnePay, VNPay, Zalo Pay và Ngân Lượng để mở rộng chấp nhận thanh toán Apple Pay cho thẻ nội địa NAPAS.

Thông tin chi tiết về Apple Pay, vui lòng truy cập: https://www.apple.com/vn/apple-pay/.

Thẻ nội địa NAPAS do các ngân hàng và công ty tài chính Việt Nam phát hành có các dòng sản phẩm gồm Thẻ ghi nợ, Thẻ trả trước, Thẻ tín dụng và thẻ kép tích hợp cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng trong 1 phôi thẻ vật lý. Thẻ được triển khai theo bộ tiêu chuẩn VCCS do NAPAS quản lý, đáp ứng quy định tiêu chuẩn thẻ chip của NHNN cũng như tổ chức quốc tế EMV. Công nghệ chip tiên tiến được ứng dụng trong thẻ nhằm tăng cường an ninh, an toàn bảo mật, hỗ trợ ngăn chặn các giao dịch gian lận, giả mạo của thẻ.

Về phạm vi thanh toán, thẻ nội địa NAPAS không chỉ thanh toán trong nước mà còn có thể sử dụng ở một số quốc gia. Ở các quốc gia như Hàn Quốc, Malaysia, Lào, Thái Lan, du khách có thể dùng thẻ NAPAS rút tiền trực tiếp tại máy ATM, mà không cần phải thông qua các dịch vụ đổi ngoại tệ.