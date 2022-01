Nâng tầm trải nghiệm đẳng cấp – chìa khóa chạm đến trái tim khách hàng

S áng ngày 1/1, T rung tâm kim hoàn PNJ, số 178 Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tưng bừng khai trương đi vào hoạt động và mang đến cho quý khách hàng những bộ sưu tập mới nhất, tinh tế nhất, với với nhiều ưu đãi hấp dẫn và quà tặng giá trị khi khách hàng mua sắm trang sức PNJ.

Sau những ngày dài chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, mùa lễ hội cuối năm là dịp để chào đón sự trở lại của nhiều doanh nghiệp và các thương hiệu lớn trên thị trường với một nguồn năng lượng tích cực và đầy mới mẻ trong thời kỳ “Bình thường mới”. Đặc biệt hơn nữa, “Trải nghiệm khách hàng” đang là cụm từ được nhiều thương hiệu quan tâm và chú trọng trên hành trình chinh phục trái tim và mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Hơn 33 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) đã và đang là một trong những doanh nghiệp được đánh giá cao trong việc vận dụng tư duy và triển khai các hoạt động hướng đến xây dựng các trải nghiệm tốt cho khách hàng. Tháng 11 vừa qua, PNJ cũng là một trong 10 thương hiệu được vinh danh Top 10 Thương hiệu dẫn đầu về trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam được KPMG công bố.

Vượt trên một thương hiệu trang sức đơn thuần, PNJ không chỉ tiếp tục mang đến những giá trị tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ, khơi gợi cảm xúc, tạo cảm hứng bộc lộ cá tính, khẳng định cái tôi thẩm mỹ, mà còn tạo ra những không gian trải nghiệm độc đáo, trực quan.

Dấu ấn trên hành trình ấy được đánh dấu rõ rệt với mô hình chuỗi cửa hàng flagship PNJ Next (Jewellery and Beyond) đã được ra đời và nhân rộng tại các thành phố lớn trên toàn quốc. Song song đó, nhiều cửa hàng trên hệ thống đã được PNJ mạnh tay nâng cấp để tạo ra những trải nghiệm tối ưu nhất về cảm nhận cho người mua. Mùi hương, âm nhạc dễ chịu, tạo cảm giác thư thái cho khách hàng... cũng được PNJ đầu tư rất công phu.

Luôn lấy khách hàng làm trung tâm trong tất cả các quyết định, hành động của mình là triết lý mà bất cứ một nhân viên nào của PNJ cũng đều thấm nhuần để khách hàng có thể cảm nhận được trọn vẹn 3 từ khóa mà PNJ đang truyền tải: “Ấm áp – Giá trị - Yêu thương”. “Hãy xem khách hàng giống như một thành viên trong gia đình mình. Chỉ khi khách hàng hiện diện trước mắt ta như một người thân thì cách chúng ta ứng xử với họ sẽ đạt được những rung động sâu sắc và ấm áp mà không khóa training hay kỹ năng nào có thể đúc kết được” - Đại diện PNJ chia sẻ.

Thực tế cho thấy, thế giới trang sức ngày càng phát triển, khách hàng sẽ ưu tiên lựa chọn thương hiệu có sự vượt trội về thiết kế, chất lượng dịch vụ, đặc biệt là trải nghiệm khác biệt và đẳng cấp, tất cả những điều ấy sẽ khắc dấu mạnh mẽ chiếc chìa khóa mở cửa trái tim khách hàng.

Đánh dấu thời khắc chuyển giao sang năm mới, nhiều cửa hàng của PNJ đã mở cửa chào đón khách hàng với một diện mạo hoàn toàn mới đầy đẳng cấp và sang trọng. Nổi bật trong sáng ngày 01/01/2022, Trung tâm kim hoàn PNJ 178 Trần Hưng Đạo tại TP. Cần Thơ đã tưng bừng khai trương đi vào hoạt động và mang đến cho quý khách hàng những bộ sưu tập mới nhất, tinh tế nhất, với đa dạng mẫu mã, đề cao sự độc đáo, kết hợp hài hòa giữa xu hướng trang sức thời trang thế giới cùng nét thẩm mỹ tinh tế Á Đông, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, phong cách và gu thẩm mỹ tinh tế của người sở hữu cũng như không gian trải nghiệm đẳng cấp bậc nhất cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành tặng quý khách hàng như: Cơ hội nhận ngay 100% quà tặng hấp dẫn; cơ hội sở hữu bộ trang sức PNJ trị giá 6.000.000đ với phiếu cào may mắn 100% trúng thưởng; từ ngày 01/01 – 03/01 & ngày 07/01 – 09/01/2022 quý khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm đặc quyền VIP với mức ưu đãi VIP lên đến 12%; ưu đãi lên đến 17% trang sức PNJ Silver; ưu đãi lên đến 400.000đ trang sức và phụ kiện Style by PNJ cùng nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn khác…