Nam thanh niên tử vong bất thường bên ngôi mộ

TPO - Người dân phát hiện thi thể nam thanh niên trong tư thế ngồi dựa vào ngôi mộ. Nạn nhân mặc quần áo, giày thể thao, chân dính đầy bùn đất.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 3/4, người dân đi viếng mộ tại nghĩa trang Triều Châu (KP Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phát hiện 1 thi thể nam giới chưa rõ lai lịch nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp khẩn trương đến hiện trường. Tại hiện trường, công an ghi nhận thi thể nạn nhân nam, từ 20 - 30 tuổi; mặc đồ thể thao đá bóng áo màu xanh đen; nằm ngữa dựa vào ngôi mộ, chân trái dính nhiều vết bùn đất, quần và cẳng chân phải dính nhiều dung dịch keo nhựa đã khô cứng.

Cách thi thể nạn nhân tầm 20m về hướng dưới chân có nhiều đồ vật dụng gồm: 1 bình nhựa trắng thể tích 3.8 lít; 1 hộp nhựa trong đựng dao, 1 đôi dép kẹp nam màu đen, quai xám; 1 đôi giày đá banh màu trắng xanh; 1 túi vải quai xách màu đen có hình bông hoa trắng.

Hiện, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ điều tra. Công an thông báo, ai biết được thông tin về nạn nhân, xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương hoặc gọi theo số điều tra viên Trung tá Ngô Minh Hoàng 0908116731.