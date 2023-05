Nam thanh niên nằm bất động bên lề đường với nhiều vết thương

TPO - Nam thanh niên được người dân phát hiện nằm bất động bên đường với vết thương đang chảy máu. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 14h chiều 20/5, người dân phát hiện nam thanh niên khoảng 30 tuổi nằm bất động bên đường ĐT 743 đoạn phường An Bình (TP Dĩ An, Bình Dương).

Tại hiện trường, nạn nhân xuất hiện nhiều vết thương trên vùng đầu còn chảy máu nên người dân khẩn trương đưa đến Bệnh viện Quân y để cấp cứu. Ngoài ra, có một chiếc xe đạp bên lề đường, không hư hỏng nghi là của nạn nhân. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an TP Dĩ An đã đến hiện trường và bệnh viện để tiến hành khám nghiệm, điều tra.

Anh Lê Anh Hựu (ngụ phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh đã cùng người đi đường chở nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

"Tôi đã bàn giao cho phía bệnh viện một chiếc điện thoại của nạn nhân, có giấy xác nhận. Tôi nghi nạn nhân bị tai nạn giao thông nhưng hiện chưa rõ nguyên nhân vì thời điểm phát hiện thì nam thanh niên nằm bất động một mình", anh Hựu cho biết.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an địa phương điều tra, làm rõ.