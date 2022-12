Nam diễn viên Hollywood bị vứt xác ngoài đường

TPO - Diễn viên Frank Vallelonga từng tham gia bộ phim "Green Book" - tác phẩm giành tới ba giải Oscar 2018 đã bị phát hiện chết trên đường phố.

Ngày 1/12, tờ New York Post đưa tin cảnh sát được gọi điện thông báo về thi thể một người đàn ông bên ngoài nhà máy gần khu 1243 Oak Point Ave. Sau khi xác minh, nạn nhân là nam diễn viên Frank Vallelonga.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, Frank Vallelonga qua đời từ ngày 28/11, nguyên nhân cái chết được cho là sử dụng ma túy quá liều. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và kết luận chính xác được thông báo sau.

"Khi đến nơi, cảnh sát trông thấy một người đàn ông không rõ danh tính nằm trên đất tại phố Bronx. Người này không có dấu hiệu chấn thương rõ ràng nào. Hình ảnh từ camera cho thấy nạn nhân bị vứt khỏi một chiếc xe mang biển số New Jersey", cảnh sát địa phương cho biết.

Sau khi kiểm tra camera an ninh, cảnh sát đã bắt giữ Steven Smith, một người đàn ông 35 tuổi. Người này bị cáo buộc nhiều tội danh như che giấu xác chết, trộm cắp và tiêu thụ tài sản bất hợp pháp... Khi bị truy hỏi, Steven Smith không thừa nhận có liên quan tới cái chết của nam diễn viên.

"Frank Vallelonga đã qua đời trước đó rồi. Anh ta chơi thuốc quá liều. Tôi chẳng liên quan gì tới cái chết của anh ta cả", Steven Smith kêu oan.

Frank Vallelonga sinh năm 1962, được biết đến nhiều với vai Rudy Vallelonga trong phim Green Book, bộ phim từng đoạt 3 giải Oscar 2018. Nam diễn viên còn tham gia các phim như The Birthday Cake (2021), The Sopranos, The Signs of the Cross, All In, The Neighborhood hay Gravesend...