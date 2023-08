Nam bộ mưa lớn gia tăng, đề phòng thời tiết cực đoan

TPO - Theo dự báo, thời tiết TPHCM và khu vực Nam Bộ ngày 30 và 31/8 có mưa rào và dông về chiều tối và tối.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ nối với bão SAOLA hoạt động mạnh. Bên cạnh đó, gió mùa Tây- Nam có cường độ trung bình đến mạnh suốt tuần.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay (30/8) được dự báo sẽ có nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng, chiều và tối có mưa nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Bên cạnh đó, thời tiết trên các vùng biển ngoài khơi Nam bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, gió Tây-Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; từ Cà Mau đến Kiên Giang gió Tây-Nam cấp 4-5. Độ cao sóng từ 1.5-3.0m.

Thời tiết TPHCM nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Vùng biển TPHCM có gió Tây-Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

“Thời tiết có mưa rào và dông về chiều tối và tối, mưa lớn gia tăng, do vậy trong mưa dông cần đề phòng khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, lốc, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời. Ngoài ra, cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông, các đô thị”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng từ bão SAOLA, ngày và đêm mai (31/8), vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, sau tăng lên cấp 14-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội; vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cao 3-5m. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.