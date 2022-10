Nam bộ đón triều cường lớn và mưa dông, ngập úng diện rộng

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay (26/10) đến 30/10, Nam Bộ bước vào một đợt triều cường lớn trong năm nay.

Dự báo độ cao mực nước lớn nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,25 - 4,35m vào ngày 26-28/10. Đỉnh triều tại ven biển Nam bộ những ngày này duy trì trong khoảng từ 1 đến 4 giờ và từ 13 đến 17 giờ. Các khu vực trong đất liền đỉnh triều xuất hiện muộn hơn 1 đến 3 giờ.

Tại hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai, đỉnh triều có khả năng xuất hiện vào ngày 26 và 27/10. Mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,68-1,73m (cao hơn báo động (BĐ)III từ 0,08 đến 0,13m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7 giờ và 17-19 giờ.

Cùng với triều cường, trong chiều nay, Nam bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Triều cường lớn kết hợp với mưa dông có thể gây ngập úng diện rộng tại vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.