Năm 2023 sẽ chi đầu tư phát triển tới gần 730.000 tỷ đồng

TPO - Dự báo năm 2023 nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, Bộ Tài chính dự toán thu ngân sách ở mức 2,07 triệu tỷ đồng. Trong đó, dự toán chi đầu tư phát triển gần 730.000 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2022.

Bộ Tài chính vừa công khai báo cáo ngân sách dành cho công dân - Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do Quốc hội quyết định, nhằm tạo điều kiện cho người dân dễ dàng nắm bắt các thông tin cơ bản về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 được giao, năm 2023 dự toán tổng số thu ngân sách nhà nước 1,62 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 15,7% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 13,3% GDP. Trong đó, thu nội địa 1,33 triệu tỷ đồng, chiếm 82,3% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước. Thu từ dầu thô 42 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,6% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước, dựa trên cơ sở sản lượng khai thác trong nước gần 8 triệu tấn, giá dầu bình quân khoảng 70 USD/thùng.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 239 nghìn tỷ đồng, chiếm 14,7% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước. Thu viện trợ 5,5 nghìn tỷ đồng.

Dự toán tổng số chi ngân sách nhà nước 2,07 triệu tỷ đồng, tăng 16,3% so với dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó, đáng chú ý, chi đầu tư phát triển 726,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 35% tổng chi ngân sách nhà nước. Theo tính toán, mức chi này tăng 38,1% so với dự toán năm 2022 và cao hơn 290 nghìn tỷ đồng so với ước thực hiện chi đầu tư phát triển năm 2022.

Trong bối cảnh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công qua các năm có dấu hiệu giảm dần (năm 2017, đầu tư công giải ngân đạt 73%, năm 2018 giảm xuống 66%, năm 2019 là 67%, năm 2020 ở mức 82%, năm 2021 là 72%, 11 tháng năm 2022 mới đạt trên 53,8%), số vốn chi đầu tư phát triển năm 2023 tăng mạnh như trên yêu cầu tất cả bộ ngành, địa phương vào cuộc.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương, để thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công năm 2023, đòi hỏi tinh thần đổi mới, quyết tâm chính trị cao, trách nhiệm hơn nữa của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương. Trong đó, tập trung giải pháp như rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động các dự án đầu tư công. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, kiểm tra, rà soát từng dự án bố trí kế hoạch vốn năm 2023, đặc biệt là các dự án khởi công mới, lựa chọn dự án đủ thủ tục đầu tư, đáp ứng điều kiện bố trí vốn theo quy định, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, đầu tư công là động lực quan trọng vì đầu tư công sẽ mở rộng và nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, chất lượng logistics, tạo cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động hợp tác và tận dụng các cơ hội đầu tư công mở ra như mở ra xa lộ, bến cảng, sân bay mới.