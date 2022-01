Năm 2021, kỷ lục 21 năm thị trường chứng khoán: Mở mới 1,5 triệu tài khoản

TPO - Năm 2021, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán, cao kỷ lục trong lịch sử 21 năm thị trường. Con số này gấp 1,5 lần lượng tài khoản mở mới của 4 năm liền trước.

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tháng 12/2021, cá nhân trong nước mở mới hơn 226 nghìn tài khoản chứng khoán, phá kỷ vừa thiết lập tháng trước, ghi nhận mốc mới cao nhất lịch sử.

Tháng cuối năm, số tài khoản mở mới của cá nhân trong nước tăng hơn 6.000 tài khoản so với tháng 11. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp, con số này duy trì trên mức 100.000/tháng và là tháng thứ 2 liên tiếp có trên 200 nghìn tài khoản được mở mới.

Theo đó, năm 2021, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán, cao gấp 1,5 lần tổng số tài khoản được mở mới trong giai đoạn 2017-2020 (tổng 4 năm đạt 1,04 triệu tài khoản).

Hết năm 2021, tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước là hơn 4,3 triệu, tương đương khoảng 4,4% dân số.

Năm 2021, chỉ số VN-Index tăng 35,7%, đạt 1498,28 điểm khi đóng cửa phiên cuối năm, đứng thứ 6 trong số các năm tăng điểm mạnh nhất lịch sử. 463/1724 cổ phiếu có mức tăng hơn 100% trong năm qua.

Chứng khoán là điểm đến của dòng tiền nhàn rỗi, trong bối cảnh lãi suất huy động thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Theo số liệu từ FiinGroup, năm qua, dòng tiền vào cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 suy giảm, nhường vị thế đứng đầu cho cổ phiếu vốn hóa vừa.

Tại phiên đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2022, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc thông tin, năm 2021, thanh khoản thị trường gấp 2,6 lần so với năm 2020, đạt 26.600 tỷ đồng/phiên, đặc biệt trong tháng 9/2021. Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam liên tục có những phiên thanh khoản vượt 1 tỷ USD, thậm chí có những phiên vượt 2 tỷ USD

Huy động vốn trên TTCK năm 2021 tăng 25% so với 2020, đặc biệt là phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp đạt 155.588 tỷ đồng, tăng 2,3 lần .Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 7,77 triệu tỷ đồng, tăng 467,8% và đạt 123% so với GDP 2020, đạt 92,6% so với GDP ước tính năm 2021.

Số thu ngân sách từ TTCK đã đạt gần 11.000 tỷ đồng, gấp đôi so với mức thu 5.200 tỷ đồng của năm 2020.