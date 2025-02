Mỹ, Ukraine nhất trí về thỏa thuận khoáng sản sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng

TPO - Sau nhiều ngày thảo luận căng thẳng, Mỹ và Ukraine đã nhất trí về các điều khoản của thỏa thuận trao đổi khoáng sản, hai nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters. Thỏa thuận này đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực của Kiev nhằm giành được sự ủng hộ của Washington.

Tờ Financial Times cho biết phía Ukraine đã đồng ý ký thỏa thuận sau khi Mỹ từ bỏ yêu cầu về quyền được hưởng 500 tỷ đô la doanh thu từ các nguồn tài nguyên khoáng sản. Kiev phản đối con số này, khẳng định rằng Washington trên thực tế chỉ cung cấp cho Ukraine 100 tỷ đô la viện trợ.

Theo các điều khoản của dự thảo, Mỹ và Ukraine sẽ thành lập một Quỹ Đầu tư Tái thiết để thu thập và tái đầu tư doanh thu từ các nguồn tài nguyên của Ukraine bao gồm khoáng sản, hydrocarbon và các nguyên liệu khác.

Ukraine sẽ đóng góp vào quỹ 50% doanh thu sau khi trừ chi phí hoạt động. Mỹ sẽ cung cấp những hỗ trợ tài chính dài hạn cho sự phát triển của một "Ukraine ổn định và thịnh vượng về kinh tế", nhưng mức độ hỗ trợ sẽ được thảo luận sau.

Thỏa thuận không đề cập đến bất kỳ đảm bảo an ninh nào của Mỹ, điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần yêu cầu. Tuy nhiên, việc ràng buộc Kiev với Washington thông qua các mối quan hệ kinh tế sẽ cung cấp một lá chắn an ninh trên thực tế, hãng Bloomberg nhận định, trích dẫn các quan chức Mỹ. Dự thảo cũng nêu rõ, rằng Washington muốn Ukraine "được tự do, có chủ quyền và an ninh".

Một trong những nguồn thạo tin cho biết, các đợt viện trợ vũ khí trong tương lai vẫn đang được thảo luận giữa Washington và Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn đến Washington vào ngày 28/2 để ký một "thỏa thuận rất lớn".

"Hiện tại, các quan chức chính phủ đang thảo luận chi tiết. Chúng tôi cân nhắc việc đến Washington vào cuối tuần này để ký kết", một quan chức Ukraine xác nhận.

Đại diện Kiev nói với Financial Times rằng các bộ trưởng tư pháp, kinh tế và ngoại giao của nước này đã chấp thuận thỏa thuận, nhưng vẫn cần quốc hội thông qua. Nội các Ukraine dự kiến sẽ đệ trình dự thảo thỏa thuận vào hôm nay, 26/2, Bloomberg viết, trích dẫn các quan chức giấu tên.

Thỏa thuận có thể trao cho Mỹ quyền tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ của Ukraine.

Theo dữ liệu của Ukraine, nước này có trữ lượng 22 trong số 34 loại khoáng sản được Liên minh châu Âu xác định là quan trọng, bao gồm các nguyên liệu công nghiệp và xây dựng, hợp kim fero, kim loại quý và kim loại màu, cùng một số nguyên tố đất hiếm.

Lượng than chì dự trữ của Ukraine, một thành phần chính trong pin xe điện và lò phản ứng hạt nhân, chiếm 20% tài nguyên toàn cầu.

