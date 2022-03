Mỹ phủ nhận đứng đằng sau chương trình vũ khí sinh học ở Ukraine

TPO - Mỹ bác bỏ cáo buộc của Nga rằng nước này đang hỗ trợ vận hành các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine. Trước đó, Mátxcơva tuyên bố Kiev đang cố gắng tiêu huỷ chứng cứ để che đậy hành vi có thể bị coi là vi phạm Công ước về Vũ khí sinh học.

“Mỹ không sở hữu hoặc vận hành bất kỳ phòng thí nghiệm hoá học hoặc sinh học nào ở Ukraine. Chúng tôi tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo Công ước về Vũ khí hoá học và Công ước về Vũ khí sinh học. Chúng tôi không phát triển hoặc sở hữu những vũ khí này ở bất cứ đâu”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - Ned Price nói.

Ông Price lập luận rằng chính Mátxcơva, chứ không phải Washington, “đang điều hành các chương trình vũ khí hoá học và sinh học”. Tuy nhiên ông không đưa ra bằng chứng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki sau đó lặp lại tuyên bố của ông Price và cáo buộc Nga đang tạo tiền đề cho một cuộc tấn công “cờ giả”.

“Chúng ta nên đề phòng việc Nga có thể sử dụng vũ khí hoá học hoặc vũ khí sinh học ở Ukraine, hoặc tạo ra một cuộc tấn công cờ giả bằng những vũ khí này”, bà Psaki viết trên Twitter.

Nữ thư ký lập luận rằng Nga “thường cáo buộc phương Tây về những vi phạm mà chính họ đang phạm phải”. Bà gọi những cáo buộc mới nhất của Mátxcơva là “một kế hoạch rõ ràng của Nga nhằm biện minh cho các cuộc tấn công được tính toán trước và vô cớ nhằm vào Ukraine”.

Hôm 8/3, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland thừa nhận Ukraine có các cơ sở nghiên cứu sinh học mà Washington lo ngại là có thể rơi vào tay lực lượng Nga.

“Ukraine có các cơ sở nghiên cứu sinh học mà trên thực tế chúng tôi lo ngại rằng các lực lượng Nga có thể đang tìm cách giành quyền kiểm soát. Vì vậy chúng tôi đang làm việc với Ukraine để thảo luận về cách ngăn chặn bất cứ tài liệu nghiên cứu nào trong số đó rơi vào tay lực lượng Nga”, bà Nuland nói, nhưng không cho biết các phòng thí nghiệm này có liên quan đến Lầu Năm Góc như cáo buộc của Nga hay không.

Quân đội Nga cáo buộc chính quyền Ukraine vội vàng tiêu huỷ các vật liệu nguy hiểm, bao gồm các vi khuẩn và virus truyền nhiễm, được lưu trữ trong các phòng thí nghiệm sinh học có liên quan đến Lầu Năm Góc.

Theo tướng Igor Kirillov (Nga), các tài liệu mà quân đội nước này nhận được cho thấy một số phòng thí nghiệm của Ukraine đã nghiên cứu bệnh than, bệnh dịch hạch cùng một số mầm bệnh khác. Ông Kirillov cho rằng lý do duy nhất khiến Kiev phải tiêu huỷ các mầm bệnh này là do họ lo sợ chúng rơi vào tay các chuyên gia Nga, từ đó Mátxcơva “có thể chứng minh Ukraine và Mỹ đã vi phạm Công ước về Vũ khí Sinh học”.

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 8/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết theo dữ liệu do chính Washington công bố, thì Mỹ có 26 phòng thí nghiệm ở Ukraine. Trong bối cảnh xung đột đang gia tăng giữa Nga và Ukraine, ông kêu gọi "tất cả các bên liên quan" đảm bảo an toàn cho các phòng thí nghiệm. “Đặc biệt, Mỹ - với tư cách là bên hiểu rõ nhất về các phòng thí nghiệm này, nên công bố các chi tiết liên quan càng sớm càng tốt, bao gồm cả loại virus nào được lưu trữ và nghiên cứu nào đã được thực hiện”, ông Triệu nói.

Minh Hạnh