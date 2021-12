Mỹ: Omicron lây lan nhanh chóng, kit test thành món quà lý tưởng mùa Giáng sinh

TPO - Có người còn hài hước chế câu hát nổi tiếng “All I want for Chistmas is you” (“Tất cả những gì tôi muốn trong Giáng sinh là bạn”), thành “Tất cả những gì mọi người muốn trong Giáng sinh là kit test”.