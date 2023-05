Mỹ nhân gây bão mạng vì đẹp

TPO - Mỹ nhân được cho là tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Tân Cương khiến cộng đồng mạng Trung Quốc “dậy sóng” vì sở hữu nhan sắc và khí chất hơn người, không hề thua kém nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba.

Ngày 21/5, HK01 đưa tin mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền đoạn video về một mỹ nhân Tân Cương. Trong video, “nhân vật chính” sở hữu mái tóc dài bồng bềnh, làn da trắng, ngũ quan tinh xảo và khí chất thanh tao.

Đông đảo cư dân mạng xao xuyến trước dung nhan của người đẹp vô danh. Họ thậm chí đánh giá cô không thua kém Địch Lệ Nhiệt Ba - người nổi tiếng nhất trong tứ đại mỹ nhân Tân Cương của showbiz Hoa ngữ hiện nay.

Mức độ yêu thích người đẹp trong video càng tăng thêm khi xuất hiện thông tin tiết lộ danh tính. Theo đó, cô gái có tên là Lý Kiều, đang đảm nhận chức vụ tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Tân Cương. Nhiều người trầm trồ vì Lý Kiều không chỉ xinh đẹp, có khí chất, mà còn thành công trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi Lý Kiều trở thành hiện tượng mạng, một số cư dân mạng tung ảnh được cho là Lý Kiều từng tham gia chương trình hẹn hò If You Are the One. Trong ảnh, ngoại hình của Lý Kiều hoàn toàn khác. Khi đó, mắt cô tương đối nhỏ, mũi tẹt, răng không đều, không hề hoàn hảo như hiện tại.

Trước nghi vấn của cộng đồng mạng, Lý Kiều lên tiếng giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Công việc thực sự của cô là nhà đầu tư homestay, từng là tổng thư ký của Hiệp hội nhà trọ Turpan (thành phố Turfan thuộc Tân Cương, Trung Quốc).

Năm 2022, cô từng tham gia hoạt động “Du lịch Trung Quốc”, trải qua 225 ngày đi khắp Trung Quốc và cuối cùng trở về quê hương Tân Cương để giúp thúc đẩy xây dựng phát triển du lịch.

Tuy nhiên, chia sẻ của Lý Kiều khiến một số cư dân mạng nghi ngờ cô tự đạo diễn và dàn dựng toàn bộ sự việc để được nổi tiếng. Họ tin việc Lý Kiều trở thành hiện tượng tại đất nước tỷ dân đã được lên kế hoạch cẩn thận.

Lý Kiều chưa phản hồi về cáo buộc trên.

Tú Oanh