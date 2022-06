Mỹ nam 'Tuổi thanh xuân' Kang Tae Oh giờ ra sao?

TPO - Gần 10 năm sau khi chinh phục khán giả Việt với bộ phim "Tuổi thanh xuân", Kang Tae Oh trở về Hàn Quốc và tiếp tục hoạt động chăm chỉ trong làng giải trí xứ kim chi. Dù vậy, nam diễn viên chưa thực sự tạo được dấu ấn mạnh mẽ ở quê nhà.

Năm 2014, Kang Tae Oh xuất hiện trong bộ phim Tuổi thanh xuân - một sản phẩm truyền hình có sự hợp tác của nhóm biên kịch hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Bộ phim đã tạo nên cơn sốt với khán giả trẻ trong nước, đặc biệt là người hâm mộ văn hóa Hàn Quốc.

Nội dung phim khai thác đời sống, tâm lý những người trẻ tuổi với nhiều ước mơ, hoài bão. Các nhân vật Thùy Linh (Nhã Phương), Khánh (Hồng Đăng), Junsu (Kang Tae Oh),... vô tình gặp gỡ tại một trường đại học ở Hàn Quốc và trở thành những người bạn thân thiết. Khi những biến cố xảy ra, tình cảm giữa họ bị chia cắt nhưng sau 5 năm gặp lại, tất cả đều không hề hối tiếc vì đã có một thời thanh xuân đáng nhớ.

Với vai diễn Junsu trong Tuổi thanh xuân, cái tên Kang Tae Oh trở nên đình đám ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trước khán giả Việt. Trong phim, Kang Tae Oh đóng vai một ca sĩ trẻ trung, năng động và hài hước. Vai diễn không đặt nặng diễn biến nội tâm và cũng không quá sức với Tae Oh.

Vẻ điển trai, thư sinh cùng gương mặt hiền lành của nam diễn viên sinh năm 1994 đốn tim nhiều fan nữ. Nam diễn viên họ Kang dễ dàng chinh phục khán giả nhờ hình mẫu chuẩn "soái ca". Đặc biệt, sự ăn ý của Kang Tae Oh và Nhã Phương trong lần đầu hợp tác cũng là điểm cộng cho bộ phim.

Sau hai phần phim Tuổi thanh xuân, Kang Tae Oh tham gia một số phim truyền hình khác ở Hàn Quốc như Queen's flower, To be continued, Twenty again, The dearest lady. Tuy nhiên, nam diễn viên khó lòng bứt phá giữa một "rừng" diễn viên thực lực và thần tượng đình đám ở làng giải trí Hàn.

Bất chấp việc kém nổi tiếng ở quê nhà, Kang Tae Oh vẫn sở hữu lượng fan đáng kể và là thần tượng của nhiều người trẻ thế hệ 9x, 10x tại Việt Nam. Nam diễn viên 29 tuổi vẫn hoạt động chăm chỉ trong giới giải trí Hàn và có tên trong nhiều dự án phim mới.

Cuối tháng 6, bộ phim Luật sư phi thường Woo có sự góp mặt của Kang Tae Oh sẽ lên sóng. Dù không phải nhân vật trung tâm của phim, Kang Tae Oh vẫn nhận được sự kỳ vọng lớn khi vào vai anh chàng luật sư hiền lành tốt bụng- bạn trai của nữ chính.

Trong khi đó, giữa tháng 6 này, bộ phim Tuổi thanh xuân một lần nữa trở lại trên sóng VTV.

Kang Kang Tae Oh tên thật là Kim Yoon Hwan, sinh năm 1994. Năm 2011, Tae Oh và 4 chàng trai khác được đào tạo toàn diện các kỹ năng về ca hát, diễn xuất trong 2 năm sau khi vượt qua chương trình "Actor’s League" của Fantagio Entertainment. Song song với quá trình ca hát, khoảng thời gian 2013-2014, Kang Tae Oh bắt đầu tham gia một số phim truyền hình với những vai phụ. Chưa thực sự tỏa sáng ở Hàn Quốc, Kang Tae Oh lại bất ngờ ghi dấu ấn với khán giả Việt nhờ Tuổi thanh xuân - phim truyền hình đầu tiên có sự hợp tác của Việt Nam và Hàn Quốc.