Mỹ Đình thất thủ giữa đêm

TPO - Anh trai say hi concert day 4 chính thức khép lại vào đêm 9/12, rạng sáng 10/12. Concert kết thúc là lúc khán giả tìm phương tiện để di chuyển về nhà sau khi thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc. Giá xe ôm, taxi thời điểm này có nhiều biến động. Nhiều tài xế xe công nghệ quyết định tắt app để đón khách dọc đường. Giá cuốc ghi nhận lúc này cao gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.