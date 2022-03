Mỹ đang bàn với các nước để cung cấp vũ khí phòng không tầm xa cho Ukraine

TPO - Mỹ được cho là đã đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ gửi hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất đến Ukraine để giúp Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Mátxcơva.

TPO - Ukraine sẽ nhận thêm lô vũ khí mới của Mỹ trong vài ngày tới, trong đó có các tên lửa Javelin và Stinger, Thư ký Hội đồng quốc phòng và an ninh Ukraine Oleksiy Danilov cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 19/3.

TPO - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 19/3 đưa ra cảnh báo an ninh về việc thuỷ lôi Ukraine trôi tự do trên Biển Đen, có nguy cơ dạt về phía Địa Trung Hải.