MV mới của Sơn Tùng M-TP nguy hiểm đến đâu?

TPO - Sản phẩm thuần tiếng Anh của Sơn Tùng M-TP bám sát vấn nạn khiến dư luận lo lắng thời gian gần đây: xu hướng tự tử trong giới vị thành niên. Đây là một đề tài hết sức nhạy cảm nếu không khéo khai thác sẽ giống như lửa cháy thêm dầu.

Sơn Tùng M-TP vừa tung MV có cảnh kết gây lo ngại: Nhân vật chính nhảy từ trên tầng cao xuống có vẻ như đang tự tử. Nhưng không có cảnh rơi hoặc tiếp đất. Cũng có thể đó chỉ là một trò đùa, nhân vật chỉ nhảy xuống một cái nền ngay gần chỗ anh ta đứng?! Thậm chí đã có đệm trải sẵn cũng nên. Dù sao trước đó có cảnh nhân vật rơi nước mắt. Nhưng cũng chỉ thấy phần dưới khuôn mặt chứ không thấy mắt. Đó tất nhiên là nước nhỏ mắt rồi...

MV "There’s no one at all" (Chẳng còn ai cả) đậm chất trình diễn. Chỉ có cảnh em bé bị bỏ lại trước cửa nhà thờ là hiện thực một chút. Người mẹ bỏ đứa bé lại cùng chiếc băng cát-xét với lời nhắn nhủ khó nghe không biết bằng tiếng Anh hay… tiếng Nhật?! Đứa bé sau này khi lớn lên vẫn nghe đi nghe lại lời nhắn đó nhưng có vẻ như nó thất vọng vì người mẹ vẫn biệt tăm. Nó quậy phá chán chê mà vẫn không ai them ngó rồi dẫn đến cảnh giống tự tử cuối cùng.

MV không cho thấy nhân vật bị đối xử tàn tệ. Nhân vật vẫn mang tính cách của Sơn Tùng, ngang tàng, muốn thu hút sự chú ý bằng những cách như trêu chọc người đi đường hay đập phá nhà hàng. Bị công an bắt nhưng cũng không có cảnh xét xử hay giam giữ gì. Toàn bộ MV có thời lượng chỉ hơn ba phút rưỡi một tẹo. Quá ngắn để có thể kể một câu chuyện có sức thuyết phục hay lay động.

Nổi bật lên vẫn là những bộ đồ hiệu đắt tiền mà cậu trai mồ côi thay đổi liên tục khiến MV trở nên giống như một màn khoe thời trang và sự xa xỉ. Hình thức hẳn cũng thể hiện nội dung. Bài hát có lẽ không gắn với những cảm xúc thật của tác giả. Cậu chỉ tưởng tượng theo một chủ đề đang thời sự: sự gia tăng những vụ tử tử học đường thời gian gần đây. Một chiến lược để tăng thêm sự chú ý cho sản phẩm. Dù cậu đang ở đỉnh của sự chú ý rồi.

Trong số 7 MV có lượt xem công chiếu cao nhất, Sơn Tùng chiếm tới 4 bài. Còn bài mới nhất không lọt vào tốp này. Có lẽ vì âm nhạc, vì cảm xúc của nó chưa đủ để thuyết phục khán giả để họ có thể nghe đi nghe lại. Cũng có thể vì nội dung hoặc cái kết của nó khiến người ta khó chịu. Tóm lại Tùng đã chạm vào một ranh giới nào đó khiến khán giả dù hâm mộ cũng không đồng cảm với cậu được nữa?! Dù sao sau nửa ngày công chiếu, MV vẫn đứng đầu danh sách thịnh hành trên YouTube.

Dù bị phát giác có dấu hiệu “seeding” tức là tự tương tác để câu view. Dưới MV trên YouTube, người ta thấy hang loại bình luận từ các tài khoản trong nước với nội dung trùng lắp: “Nice song”, “Very nice song”… Một tờ báo bình luận: “Nhiều người cho rằng Sơn Tùng M-TP ra mắt MV tiếng Anh để hướng đến quốc tế nhưng cuối cùng thì khán giả quốc tế không thấy đâu mà chỉ toàn fan Việt hay các tài khoản ảo ‘a dua’ để lại bình luận bằng tiếng Anh ‘copy-paste’ một cách vô nghĩa, không khác nào robot”.

Về mặt hình ảnh, MV không gây xúc động cho lắm. Toàn thấy nhân vật làm mình làm mẩy chứ có bị ai dập vùi gì đâu. Lời hát tuy không cụ thể nhưng lại khá sốc. “May” mà nó được viết bằng tiếng Anh, chứ không sẽ trở thành bài hát tiếng Việt gân hấn nhất trước giờ. “Vẫn nghe những lời rền rĩ của người/ Thấy người dối trá/ Điên thật!/ Ước gì người chết đi/ Không muốn cố nữa/ Đây là lời từ biệt…” Có thể hiểu “người” ở đây chính là người mẹ đã bỏ con.

Sơn Tùng đã có một vị trí vững vàng trong Vpop từ vài năm nay với những sản phẩm liên tục dẫn đầu kèm theo những lùm xùm chủ yếu liên quan tới sao chép giai điệu, hình ảnh.

Và với MV mới vẫn mang tiếng cóp nhặt hình ảnh từ Kpop này, cậu càng tỏ ra loạn chiêu, không biết phải làm gì để vượt qua chính mình của quá khứ.

"There’s no one at all" là một lời an ủi, cảnh tỉnh các thân phận bế tắc, hay “vẽ đường cho hươu chạy”?

Nhưng cũng rất có thể nó lại tạo cảm giác bôi bác, giễu nhại những người đang trong tình trạng tâm lý không ổn định.

Hy vọng mọi người chỉ đón nhận nó như một sản phẩm giải trí tiếp theo từ Sơn Tùng mà thôi.