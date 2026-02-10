Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

MV Bống Bống Bang Bang "bốc hơi" khỏi YouTube, các thành viên 365 và Only C phản ứng thế nào?

Như Quỳnh (Tổng hợp)

HHTO - Sau khi MV Bống Bống Bang Bang của nhóm nhạc 365 - đạt hơn 600 triệu lượt xem - bất ngờ "không cánh mà bay" khỏi nền tảng YouTube, tác giả của ca khúc - nhạc sĩ Only C đã có động thái đầu tiên.

Chiều 9/2, cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao trước việc không thể tìm thấy MV Bống Bống Bang Bang của 365 daband - đạt hơn 630 triệu lượt xem - trên nền tảng YouTube. Cụ thể, khi truy cập vào đường link dẫn đến bài hát, người dùng sẽ nhận được dòng thông báo: Video không có sẵn. Video này không còn khả dụng do người tải lên đã đóng tài khoản YouTube của họ.

screenshot-2026-02-10-084546.png
MV Bống Bống Bang Bang gốc không còn hiển thị trên YouTube.

Ngay khi nhận thông tin này, tác giả của ca khúc là ca - nhạc sĩ Only đã tức tốc có động thái đầu tiên. Nam nhạc sĩ phỏng đoán nguyên nhân khiến MV hơn 600 triệu view "bốc hơi" có thể là do kênh YouTube sở hữu bài hát đã bị "hack".

Về hướng giải quyết, Only C chia sẻ: "Công ty chị Vân (Ngô Thanh Vân) giờ đã đóng cửa thế nên không còn ai quản lý kênh nữa. Tôi vừa liên hệ anh em 365 để hỏi nhưng chưa nắm được sự tình như thế".

cover-37.jpg
Only C và các thành viên 365 bất ngờ khi Bống Bống Bang Bang đột nhiên "bốc hơi".

Sự biến mất của MV Bống Bống Bang Bang - bài hát "ăn dặm quốc dân" - được khán giả đặc biệt quan tâm, bày tỏ tiếc nuối cho ca khúc có tuổi đời một thập kỷ. Trong đó, nhiều người cho rằng nguyên nhân được xác định không xuất phát từ vấn đề bản quyền hay vi phạm nội dung, mà do kênh đăng tải bản MV bị đóng. Vì vậy, cùng với Bống Bống Bang Bang, tất cả các video được đăng tải trên kênh này cũng không thể truy cập.

Lý giải cho trường hợp này, một netizen chia sẻ: "Không biết kênh này còn hoạt động không, trước bạn mình có kênh lâu không đăng nhập cũng bị xóa, xong đăng nhập lại khiếu nại được. Mong trường hợp như này cũng khôi phục được".

bong-bong-bang-bang-1770626786895927265006.jpg

MV Bống Bống Bang Bang ra mắt khán giả vào năm 2016, do Only C cùng Nguyễn Phúc Thiện và Lou Hoàng sáng tác, sử dụng cho nhạc phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể. Ca khúc được trình diễn bởi các thành viên nhóm nhạc 365 là ISAAC, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch và Will.

Bống Bống Bang Bang gây chú ý nhờ giai điệu vui tươi, tiết tấu rộn ràng, ca từ gần gũi, dễ nhớ. Lấy nội dung dựa trên cốt truyện cổ tích Tấm Cám quen thuộc, bài hát chạm đến nhiều đối tượng khán giả từ thiếu nhi đến người lớn, đặc biệt là "khối ăn dặm". Cùng với đó, phần vũ đạo của "bản hit quốc dân" mang tinh thần năng động, nhí nhảnh, động tác dễ tập đã nhanh chóng tạo làn sóng viral, phủ sóng với nhiều clip cover.

image-2.jpg

Từ khi ra mắt, MV Bống Bống Bang Bang xác lập nhiều kỷ lục cho V-Pop: Thu về 100 triệu "mắt xem" sau 6 tháng phát hành; đến năm 2019, MV đạt 400 triệu lượt xem; chạm mốc 500 triệu view sau 5 năm và là sản phẩm đạt 600 triệu view đầu tiên do nghệ sĩ Việt thể hiện.

1475.jpg
Như Quỳnh (Tổng hợp)
#Bống Bống Bang Bang #YouTube #Only C #365 daband #jun phạm #isaac #will #st sơn thạch

