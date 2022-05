Muôn kiểu chở con của tài xế ô tô, xe máy tại Việt Nam

TPO - Trong những chuyến đi bằng ô tô hay xe máy, việc để trẻ nhỏ ngồi đúng vị trí trên phương tiện sẽ giúp chúng bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, một số người lớn dường như coi thường điều đó, cho con ngồi ở những chỗ không ai dám ngồi, dẫn đến nguy cơ gây tai nạn.

Giữ an toàn cho trẻ em là điều nên đặc biệt quan tâm khi các tài xế điều khiển ô tô, xe máy. Khi chở trẻ nhỏ bằng ô tô, phụ huynh nên chuẩn bị loại ghế ngồi chuyên dụng vì nếu xảy ra va chạm, dây đai an toàn sẽ giúp có thể giữ nguyên vị trí, tránh bị va đập gây tổn thương. Nhưng trẻ dưới 5 tuổi không phù hợp với dây đai an toàn có sẵn trên xe hơi, chúng hoàn toàn có thể bị văng trên xe, thậm chí rơi ra bên ngoài và để lại những thương tích khôn lường. Đối với trẻ hơn 5 tuổi, các bậc cha mẹ cần luôn luôn ghi nhớ thắt dây đai, dạy trẻ các thói quen an toàn.

Nếu chở trẻ nhỏ trên xe máy, những điều quan trọng nhất mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng cần phải nhớ là đối với trẻ từ 1 tuổi trở xuống, chúng ta nên sử dụng đai để cố định trẻ khi tham gia giao thông hoặc dùng khăn vải tạo nên một túi đeo chéo để giữ chặt con. Nếu trẻ từ 3 tuổi trở lên, nên cho bé đội mũ bảo hiểm phù hợp. Cần đặt trẻ ngồi giữa cha mẹ, giữ chặt bé bằng hai tay và không cho con ló đầu ra ngoài. Đặc biệt, không để trẻ đứng trên xe với bất cứ lý do nào. Vị trí an toàn nhất của chúng là ngồi sau lưng người lớn, có dây đai để nịt chặt trẻ vào bụng người chở, nếu lỡ con có ngủ gật, người điều khiển vẫn có thể yên tâm lái xe.

Thế nhưng, không phải lúc nào những điều trên cũng luôn được các bậc cha mẹ nắm rõ và ghi nhớ. Thậm chí họ còn làm những điều được cho là chủ quan, kém an toàn, điển hình như các trường hợp cụ thể dưới đây.