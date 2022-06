'Mục sở thị' Masteri Waterfront - Căn hộ chuẩn quốc tế khu Đông Hà Nội

Thu hút sự chú ý từ những ngày đầu xuất hiện trên thị trường đầy tiềm năng ở khu Đông thủ đô, Masteri Waterfront mới đây tiếp tục lộ diện những hình ảnh đầy thu hút bên trong căn hộ, ghi điểm tuyệt đối với khách hàng nhờ chất lượng xây dựng được minh chứng qua tiếng vang từ loạt sản phẩm thuộc Masteri Collection do Masterise Homes phát triển.

Chất lượng xây dựng được đảm bảo với trang thiết bị chuẩn quốc tế

Được xây dựng bởi Newtecons - nhà thầu uy tín đã thực hiện nhiều dự án lớn nhỏ từ trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng đến đô thị cao cấp và là cái tên bảo chứng cho chất lượng xây dựng vượt trội, Masteri Waterfront còn chinh phục những khách hàng khó tính nhất với sản phẩm nhà ở vừa đáp ứng tính thẩm mỹ vừa tối ưu công năng.

Hệ thống cửa kính sát trần lắp đặt trong các phòng là loại kính cao cấp, có khả năng tản nhiệt đến 90%, giúp tiết kiệm năng lượng bởi khả năng giữ ấm vào mùa đông, cách nhiệt khi về hè. Cấu trúc sát trần này còn tạo nên tầm nhìn thoáng đạt, tối ưu ánh sáng và đón gió, các luồng khí luôn vận động và tươi mới.

Hệ thống kính sát trần với tầm nhìn đắt giá, thụ trọn view biển hồ bất tận

Tại phòng khách – không gian có ý nghĩa quan trọng với mỗi gia đình Việt, Masterise Homes đầu tư chất liệu sàn gỗ cao cấp có màu sắc nhã nhặn, sang trọng. Chất liệu gỗ này không chỉ chống mối mọt, hạn chế trơn trượt, an toàn cho gia chủ, mà còn giúp giảm thiểu sự khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày. Cụ thể, với tính chất đặc thù của khí hậu miền Bắc vào mùa nồm ẩm, sàn gỗ này sẽ giúp chống ẩm tốt hơn, từ đó làm giảm khả năng vi khuẩn sinh sôi gây hại cho sức khoẻ.

Phòng ngủ ấm cúng và trang nhã

Khu vực phòng bếp được chú trọng vào tính hiện đại và tiện nghi, bởi đây chính là khu vực được sử dụng nhiều nhất và luôn đòi hỏi chất lượng đồ dùng tốt nhất. Hệ thống tủ bếp Hafele nhập khẩu từ Đức đã được tích hợp khi bàn giao nhà là điểm cộng lớn bảo chứng cho chất lượng tiêu chuẩn quốc tế mà căn hộ tại Masteri Waterfront sẵn sàng đem đến cho khách hàng.

Hệ thống tủ và bếp từ thương hiệu Hafele của Đức với gần 100 năm kinh nghiệm

Không gian phòng tắm được ốp đá cẩm thạch sáng màu đem đến cảm giác sạch sẽ và dễ chịu, tạo điều kiện lý tưởng để chủ nhân thư giãn sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng. Toàn bộ thiết bị nhà tắm đều đến từ thương hiệu Kohler nhập khẩu từ Mỹ, vốn nổi tiếng với vẻ đẹp tinh tế và khả năng bền màu, chống bám bẩn hiệu quả. Có thể nói, việc trang bị bàn giao các thiết bị từ sàn, kính, thiết bị bếp và vệ sinh là minh chứng cho nỗ lực Masterise Homes hướng tới nhằm mang đến giá trị bền vững cho người sử dụng.

Thiết kế thông minh, tối ưu diện tích sử dụng cho gia đình trẻ

Nổi bật so với các sản phẩm trong cùng phân khúc, Masteri Waterfront được các đối tác dày dặn kinh nghiệm chăm chút tỉ mỉ trong khâu thiết kế không gian . Có thể kể đến như Studio HBA (Mỹ) – đơn vị thổi hồn cho nhiều khách sạn đẳng cấp như Four Seasons (Singapore) và The Ritz-Carlton Bacara (Santa Barbara); hay Tange Associates (Nhật Bản) – luôn đề cao phong cách tự nhiên của kiến trúc địa phương và tính hiện đại của thế giới tạo nên sự gắn kết giữa con người và không gian sống.

Và sự kết hợp của những tên tuổi hàng đầu này được thể hiện qua lối thiết kế thông minh, trong đó Studio HBA đã nghiên cứu kỹ lưỡng về chất liệu, các khoảng không, sự kết nối giữa các phòng, mang đến diện tích sử dụng tối ưu, tiểu tiết tinh tế trong một tổng thể sang trọng. Thiết kế bếp mở nối liền đến bàn ăn và phòng khách cho phép mọi thành viên có thể tương tác và di chuyển thuận lợi, bố mẹ và con cái tự do chơi đùa, sinh hoạt với nhau một cách dễ dàng. Đặc điểm này phù hợp với các bà mẹ bận rộn có con nhỏ, vẫn yên tâm làm việc của mình mà vẫn dễ dàng quan sát con.

Không gian bếp mở và kết nối giúp tối đa diện tích sử dụng

Vượt xa những quy chuẩn thông thường về một chốn an cư, tổ ẩm tại Masteri Waterfront hứa hẹn mở ra một chất sống khác biệt, đẳng cấp và tinh tế - nơi mọi cư dân đều muốn trở về để tận hưởng một cuộc sống an nhiên, sang trọng và bền vững.

Để trực tiếp trải nghiệm nhà mẫu Masteri Waterfront, liên hệ: Địa chỉ nhà mẫu: Tower 2, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Địa chỉ dự án: Đại đô thị Ocean Park, Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội Hotline: (028) 39 159 159 | 0828 159 159 Email: sales@masterisehomes.com Website: masterisehomes.com/masteri-waterfront