Mưa trắng trời, 5 hồ chứa thủy điện, thủy lợi tại TT-Huế nhận lệnh xả nước đón lũ

TPO - Mưa lớn liên tục từ sáng sớm 22/10 tại TT-Huế, khiến tình trạng ngập lụt tái xuất hiện một số nơi trong tỉnh. Trong khi đó, các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn đồng loạt xả nước điều tiết đón lũ.

Chiều 22/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế cho biết, trong nhiều giờ qua, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén bởi không khí lạnh, ở vùng đồng bằng và phía bắc tỉnh TT-Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo dự báo, từ ngày 22 đến 25/10 ở TT- Huế có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt dự báo phổ biến 150-350mm, có nơi trên 400mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại nhiều tuyến tỉnh lộ và đường nội vùng, liên thôn các xã Phong Xuân, Phong Mỹ (huyện Phong Điền) đã bị ngập sâu 50cm, nước lũ chảy xiết, gây nguy hiểm cho đi lại.

Nhằm chủ động phòng lũ, giảm thiểu thiệt hại cho vùng đồng bằng trong thời gian cao điểm xảy ra mưa lớn, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế phát lệnh khẩn gửi các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện, gồm: A Lưới, A Lin B1, Hương Điền, Bình Điền và hồ Tả Trạch thông báo điều chỉnh vận hành điều tiết xả nước, điều chỉnh mức dâng để sẵn sàng đón đợt lũ mới.

Theo đó, yêu cầu hồ thủy điện A Lưới tăng lưu lượng vận hành điều tiết từ 15h ngày 23/10 (đỉnh lũ dự kiến lớn nhất khoảng 1.000m3/s). Hồ chứa thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3, A Lin B1) dự kiến tăng lưu lượng vận hành điều tiết từ 15h ngày 23/10 (đỉnh lũ dự kiến lớn nhất khoảng 500m3/s).

Hồ thủy điện Hương Điền tiếp tục điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 400-600m3/s; Hồ thủy điện Bình Điền điều chỉnh lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 150-500m3/s.

Đối với hồ Tả Trạch, điều chỉnh lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 350-500m3/s; Thời gian tăng dần lưu lượng xả của 3 hồ kể trên đã triển khai từ tối 21/10.