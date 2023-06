Mùa mưa bão, TPHCM tổng kiểm tra biển hiệu, trụ bảng quảng cáo ngoài trời

TPO - Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM đã yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát mức độ an toàn chịu lực các công trình biển hiệu, quảng cáo trong mùa mưa, bão.

Ngày 25/6, thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM cho biết đã đề nghị Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị và Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng tiến hành kiểm tra, gia cố các biển hiệu, trụ bảng quảng cáo trong mùa mưa, bão.

Theo Sở GTVT TPHCM, hiện nay thành phố đang bước vào mùa mưa bão. Việc kiểm tra, gia cố các biển hiệu, trụ bảng quảng cáo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Các Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Quản lý Điều hành giao thông đô thị, Quản lý Giao thông công cộng có trách nhiệm yêu cầu các doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời thuộc địa bàn quản lý tổ chức kiểm tra, rà soát mức độ an toàn, chịu lực các công trình biển hiệu, quảng cáo.

Đồng thời, các đơn vị cần thực hiện ngay các biện pháp gia cố, giằng chống, sửa chữa đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật và chịu trách nhiệm trong đảm bảo an toàn về xây dựng; an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông...

Các đơn vị phải tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động nhắc nhở các doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an toàn các biển hiệu, trụ quảng cáo trong mùa mưa, bão.