Mưa lớn ở miền Bắc, miền Nam kéo dài đến bao giờ?

Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa – Hà Tĩnh) đang trong một đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua (từ 20/5) do tác động của một rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh.

Đêm qua (23/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 23/5 đến 03h ngày 24/5) ở Cao Răm (Hòa Bình) là 72.8mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 92.6mm, Minh Quang (Tuyên Quang) 86.2mm, Đập Đáy (Hà Nội) 74.8mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 240.8mm.

Dự báo ngày và đêm hôm nay (24/5) tiếp tục là đỉnh điểm của đợt mưa lớn đang diễn ra. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Riêng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 130mm. Thủ đô Hà Nội ngày và đêm hôm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to trong hôm nay (24/5).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp do mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Từ ngày mai (25/5), mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần về cường độ. Riêng khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ, mưa dông còn kéo dài đến ngày 3/6, cục bộ có mưa to, thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 26/5-3/6 sẽ duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 27/5 có mưa rào và dông rải rác.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế dự báo tiếp tục có mưa rào và dông rải rác đến ngày 27/5, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày 28/5-2/6, khu vực này ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Tây Nguyên, do tác động của gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên từ nay đến 27/5 sẽ có mưa rào và dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Từ ngày 28/5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác trong ngày, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên từ nay đến 29/5 sẽ xuất hiện có mưa rào và dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to. Từ ngày 30/5, khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác trong ngày, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.