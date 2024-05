MU đột ngột chia tay Varane

TPO - Không có nhiều tin đồn xung quanh, MU bất ngờ thông báo chia tay Raphael Varane.

Sáng 14/5 (theo giờ Anh), MU đột ngột thông báo chia tay Raphael Varane sau 3 năm gắn bó. Trang chủ MU cho biết: “Varane xác nhận sẽ rời MU vào mùa hè này sau khi hết hạn hợp đồng”.

Thông tin trên khiến người hâm mộ MU cũng có phần bất ngờ, bởi lẽ các tin đồn về tương lai của Varane trong thời gian qua xuất hiện khá ít. Nhiều người tin rằng trung vệ 31 tuổi người Pháp sẽ sớm gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ.

Varane gia nhập MU vào mùa hè năm 2021 với giá 40 triệu bảng. Ở thời điểm đó, thương vụ này được xem là “món hời” với MU, bởi lẽ Varane đang ở độ chín và là trung vệ đẳng cấp thế giới đã có 10 năm thành công rực rỡ với Real Madrid.

Tại Old Trafford, Varane phần nào chứng minh tài năng của mình với nhiều màn trình diễn xuất sắc. Tuy nhiên, trung vệ này lại thiếu sự ổn định cần thiết vì quá mẫn cảm với chấn thương. Trong suốt 3 mùa giải khoác áo MU, Varane chưa bao giờ cán mốc 35 trận trên mọi đấu trường. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, nhà vô địch World Cup 2018 cũng chỉ thi đấu từ 21 đến 24 trận, con số quá ít so với kỳ vọng của Quỷ đỏ.

Mẫn cảm với chấn thương cộng thêm mức lương thưởng khủng của Varane được xem là lý do chính thúc đẩy MU để trung vệ này ra đi tự do. Chia tay Varane giúp MU tiết kiệm khoản tiền lương lên đến 340 nghìn bảng mỗi tuần. Động thái này cũng hứa hẹn giúp ban lãnh đạo mới của Quỷ đỏ siết lại quỹ lương của CLB sau thời gian dài bị phình to quá mức.