Movie 29 của "Thám tử lừng danh Conan" tung teaser đầu tiên, hé lộ “Nữ thần gió” Chihaya trở lại đường đua

HHTO - Mới đây, hãng Toho đã cho ra mắt đoạn giới thiệu đầu tiên của movie Conan thứ 29 với tên gọi "Fallen Angel of the Highway" (tạm dịch: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ), tiết lộ trọng tâm là những pha hành động tốc độ cao cùng lực lượng cảnh sát tỉnh Kanagawa.

Phần phim thứ 29 của thương hiệu Thám tử lừng danh Conan lấy bối cảnh chính tại Yokohama, nơi Conan, Ran, Sonoko và Kogoro đến tham dự Lễ hội Mô tô Kanagawa cùng với thám tử trung học Masumi Sera. Đây cũng là nơi đầu tiên trưng bày mẫu mô tô trắng trang bị công nghệ mới có tên "Angel".

Poster nét chì của "Detective Conan: Fallen Angel of the Highway". Ảnh: Toho

Tuy nhiên, sự kiện nhanh chóng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một chiếc mô tô đen bí ẩn, bất ngờ lao vọt qua chiếc xe của nhóm Conan. Người lập tức truy đuổi chiếc mô tô này là Chihaya Hagiwara, thành viên đội tuần tra giao thông thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Kanagawa.

Chihaya là nhân vật có biệt danh "Nữ thần gió" bởi biệt tài trên đường đua tốc độ. Ảnh: Toho

Chihaya được biết đến là một nữ cảnh sát có kỹ năng lái mô tô điêu luyện, từng được Ran gọi là "Nữ thần gió". Mặc dù Chihaya đã thực hiện các kỹ thuật điêu luyện để đuổi theo, song kẻ bí ẩn vẫn tẩu thoát trong gang tấc. Vì chiếc xe màu đen có nét tương đồng với Angel nên lực lượng chức năng đã đặt biệt danh cho phương tiện này là "Lucifer", tạo thế đối lập thú vị dẫn dắt vào vụ án.

Trước đó trong phần phim Dư Ảnh Của Độc Nhãn, nhân vật Chihaya đã được hé lộ ở đoạn cuối tạo bước dẫn tự nhiên cho câu chuyện mới.

Chihaya và Conan trong movie mới. Ảnh: Toho

Tuyến truyện của Detective Conan: Fallen Angel of the Highway dự kiến đi sâu vào lực lượng cảnh sát tỉnh Kanagawa. Ngoài nhân vật trung tâm là Chihaya Hagiwara, teaser cũng hé lộ thêm sự xuất hiện của Kenji Hagiwara, em trai đã mất của cô, cùng người bạn học Jinpei Matsuda.

Ảnh kỷ niệm của Kenji và Matsuda với ngày "11/7" được lồng ghép trong teaser, gợi mở về mối liên hệ bí ẩn giữa vụ án lần này với quá khứ. Ảnh: Toho

Dù "đoản mệnh", Jinpei Matsuda được ghi nhận là một trong những nhân vật có sức hút nổi bật đối với khán giả của thương hiệu Conan. Ảnh: Toho

Phim được thực hiện bởi biên kịch Takahiro Okura và đạo diễn Takahiro Hasui, dự kiến ra mắt tại phòng vé Nhật Bản từ ngày 10/4/2026.