Một thanh niên đi bộ từ Bình Phước về Cà Mau tránh dịch

TPO - Liên quan đến “ổ dịch” Bệnh viện đa khoa Minh An (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), đến nay đã có 12 ca nhiễm COVID-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu thần tốc điều tra, truy vết, xét nghiệm diện rộng để phòng, chống dịch.