Một nhạc sĩ “đứng hình” khi được Tăng Duy Tân khen giàu, lộ luôn chuyện thu nhập

HHTO - Tăng Duy Tân tiết lộ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là người truyền cảm hứng cho anh theo nghề. Tuy nhiên, phần dẫn chứng minh họa của Tăng Duy Tân khiến tác giả Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình nhanh chóng lên tiếng.

Vừa qua, tại một lễ trao giải, ca/ nhạc sĩ Tăng Duy Tân vinh dự khi được nhận xướng tên cho giải thưởng Composer Of The Year - Pop (Nhạc sĩ của năm - nhạc Pop). Trên sân khấu, Tăng Duy Tân hạnh phúc gửi lời cảm ơn đến toàn bộ ê-kíp, FC Tăng Duy Tân, FC Tăng Duy Phương (FC của The Best OTP Tăng Duy Tân - Bích Phương trong chương trình Em Xinh "Say Hi").

Tưởng chừng lời cảm ơn này chỉ gây phấn khích trong cộng đồng người hâm mộ, nhưng mới đây nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ có màn reaction phần phát biểu của chủ nhân hit Bên Trên Tầng Lầu.

Tại lễ trao giải, Tăng Duy Tân nhận giải Nhạc sĩ của năm - nhạc Pop còn Nguyễn Văn Chung nhận giải Nhạc sĩ của năm - Âm nhạc yêu nước.

Cụ thể, trong lúc chia sẻ, Tăng Duy Tân cho biết ngày xưa nghề nhạc sĩ là nghề nằm cuối danh sách lựa chọn của anh vì hồi đó nghề nhạc sĩ nghèo.

Câu kết luận này của Tăng Duy Tân thoạt đầu được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gật gù thừa nhận. Thế nhưng đến phần dẫn chứng tiếp theo, tác giả ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình phải "xịt keo" khi Tăng Duy Tân nhắc tên mình: "Một số trường hợp đặc biệt như anh Nguyễn Văn Chung thì... (bỏ lửng - ngụ ý là giàu), còn đa số nhạc sĩ tụi em đều khá là nghèo nhưng mà mê quá". Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sau đó hoảng hốt lên tiếng, khẳng định bản thân cũng không giàu.

Đáng nói, Tăng Duy Tân tiết lộ đàn anh chính là người đã truyền cảm hứng cho anh dù cả hai trước nay chưa có cơ hội hợp tác, làm việc cùng nhau.

Nguồn clip: Nguyễn Văn Chung

Phản ứng trước lời khen của Tăng Duy Tân, bên cạnh biểu cảm ngơ ngác và liên tục thốt lên "anh có giàu đâu", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn hỏi ngược đàn em "Tân nói gì kỳ vậy Tân ơi?". Bên cạnh bài viết, câu bình luận "Chưa quen nhau mà nói như đúng rồi vậy Tân ơi là Tân" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận về "bão haha".

Sau đó, Nguyễn Văn Chung cũng vỡ lẽ lý do bản thân được nhắc tên là bởi Tăng Duy Tân là họ hàng của divo Tùng Dương. Hay trong chính bài đăng này, ca sĩ Tùng Dương cũng để lại tương tác với biểu tượng cảm xúc haha.

Gương mặt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung "biến sắc" theo từng lời "hơn thua" của Tăng Duy Tân.

Thời gian qua, Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương có sản phẩm hợp tác chung và thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Bộ đôi từng gây bão với mảng miếng "xin vai diễn" trong MV khiến dân tình cười nghiêng ngả. Bên cạnh đó, nhiều fan thích thú cho rằng thật ra Nguyễn Văn Chung chỉ giàu về tình cảm vì trước đó anh từng bị Tùng Dương "chọc quê" về số dư tài khoản khi đi ăn cùng nhau.