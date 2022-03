Một hộ dân ở Quảng Ninh tự ý đặt tượng bên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

TPO - Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam ở Nghệ An vừa được triển khai đã bị đình chỉ do vi phạm Luật Đê điều, dù trước đó Sở NN&PTNT Nghệ An khẳng định không sai.